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منوعات

مؤسس مايكروسوفت يتبرع بـ 30 مليون دولار لاكتشاف الزهايمر

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:37 م
صدى البلد
وكالات
أعلن بيل جيتس، الملياردير الأمريكي، وليونارد لودر، الرئيس الفخري لشركة إستي لودر لمنتجات التجميل، أنهما سيخصصان 30 مليون دولار على مدى 3 سنوات لتشجيع تطوير فحوص جديدة من أجل الاكتشاف المبكر لمرض ألزهايمر.

وبحسب "سبوتنك"، فإن جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، قرر إطلاق البرنامج جاء بعد الإعلان، في نوفمبر، عن استثمار شخصي قدره 50 مليون دولار في صندوق اكتشاف الخرف، وهو صندوق يهدف للبحث عن علاجات للمرض الذي يسبب تلف المخ، وقال جيتس إن أحد دوافعه هو تجربته الشخصية مع أفراد من العائلة يعانون من ألزهايمر.

وتقول جمعية ألزهايمر الدولية إن المرض يؤثر على ما يقرب من 50 مليون شخص في أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المصابين إلى أكثر من 131 مليونا بحلول عام 2050.

وقدم جيتس ولودر رأس المال الأساسي لجهود التشخيص المبكر من خلال المؤسسة التي أنشأها لودر لتطوير أدوية ألزهايمر، وسينضم إليهما آخرون من بينهم عائلة دولبي ومؤسسة شارل وهيلين شواب.

وستكون الأموال المقدمة من خلال المبادرة متاحة للعلماء والأطباء الذين يعملون على نطاق عالمي في الأكاديميات والمؤسسات الخيرية وشركات التكنولوجيا الحيوية.

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