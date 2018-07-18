محمد حماقى ينشر صورة مع أبو تريكة ووائل جمعة

نشر المطرب محمد حماقى صورة له مع محمد أبو تريكة ووائل جمعة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام".



وعلق حماقى على الصورة قائلًا: "مع أمير القلوب الماچيكو وصخرة الدفاع اللي ياما فرحوا ملايين".



من ناحية أخرى يتابع حماقي التحضيرات النهائية لإعداد ألبومه الغنائي الجديد، استعدادا لطرحه قريبا في الأسواق.



يذكر أن آخر ألبومات حماقي كان "عمره ما يغيب" الذي طرح عام 2015، وضم 15 أغنية، وهم "ياللي زعلان"، "عمره ما يغيب"، "نسيت"، "مايني"، "ما بلاش"، "كانت هناك"، "كان وكان"، و"أنت حبيبي"، "اللي اختاره قلبي"، "الغالي ناسيني"، "بعدنا لية"، "أنا سرها"، "صابر على حالي"، "أجمل يوم"، "نسمة شوق".

