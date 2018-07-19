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محافظات

دوري كرة القدم لحزب مستقبل وطن بالبحيرة.. اليوم

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:06 ص
دورى كرة القدم لحزب
دورى كرة القدم لحزب مستقبل وطن بالبحيرة
جمالات الدمنهورى
يفتتح حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة برئاسة النائب محمد عبدالله زين الدين أمين الحزب بالمحافظة اليوم، الخميس، دورى كرة القدم  بحضور عدد من القيادات الشعبية والنواب. 

وأكد زين الدين، أن الافتتاح يشمل عددًا من العروض الفنية ومباراة الافتتاح وذلك بالصالة المغطاة باستاد دمنهور في حضور عدد كبير من النواب وقيادات محافظة البحيرة. 

وأشار حمد وجيه خالد أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة إلى تشكيل لجنة للدورى قامت باستقبال أسماء الفرق وعمل جداول للمباريات حيث يقام الدوري في جميع قرى مراكز المحافظة. 

وأضاف أشرف شاور أمين العضوية بحزب مستقبل وطن أن جوائز الدورى تتضمن 100 ألف جنيه للفائز بالمركز الأول على مستوي الجمهورية،و60 للثاني، و40 للثالث ويوجد بعد الجوائز ايضا في تصفيات المحافظة. 

ومن جانبه أكد محمود عبد الصبور أمين إعلام الحزب بالمحافظة أنه تم الانتهاء من استلام أسماء اللاعبين والفرق وتم عمل جداول للمباريات علي ان تبدأ المسابقة بداية من مجلس القرية وبعد ذلك يصعد فريق واحد وتصفية مع المركز ويعد فريق للمحافظة علي ان يصفي فريق واحد من المحافظة على مستوى الجمهورية ولا يتعدى سن اللاعب عن 30 عامًا.
دوري كرة القدم لحزب مستقبل وطن بالبحيرة.. اليوم
دوري كرة القدم لحزب مستقبل وطن بالبحيرة.. اليوم
دوري كرة القدم لحزب مستقبل وطن بالبحيرة.. اليوم
دوري كرة القدم لحزب مستقبل وطن بالبحيرة.. اليوم
دوري كرة القدم لحزب مستقبل وطن بالبحيرة.. اليوم
دوري كرة القدم لحزب مستقبل وطن بالبحيرة.. اليوم

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