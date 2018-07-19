دوري كرة القدم لحزب مستقبل وطن بالبحيرة.. اليوم

يفتتح حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة برئاسة النائب محمد عبدالله زين الدين أمين الحزب بالمحافظة اليوم، الخميس، دورى كرة القدم بحضور عدد من القيادات الشعبية والنواب.





وأكد زين الدين، أن الافتتاح يشمل عددًا من العروض الفنية ومباراة الافتتاح وذلك بالصالة المغطاة باستاد دمنهور في حضور عدد كبير من النواب وقيادات محافظة البحيرة.





وأشار حمد وجيه خالد أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة إلى تشكيل لجنة للدورى قامت باستقبال أسماء الفرق وعمل جداول للمباريات حيث يقام الدوري في جميع قرى مراكز المحافظة.





وأضاف أشرف شاور أمين العضوية بحزب مستقبل وطن أن جوائز الدورى تتضمن 100 ألف جنيه للفائز بالمركز الأول على مستوي الجمهورية،و60 للثاني، و40 للثالث ويوجد بعد الجوائز ايضا في تصفيات المحافظة.



