مسدس جديد متنكر في شكل هاتف محمول



يمكن طي هذا المسدس بشكل مذهل حتى يصبح في شكل وحجم الهاتف المحمول، كما أن الجراب المخصص لهذا الهاتف يشبه إلى حد كبير جراب الهواتف المحمولة.



وقال "كريك كيجيلبريج"، رئيس مجلس إدارة شركة "أديدال كونسيل"، إن شركته أنتجت هذا المسدس لتلبية حاجة الأشخاص المصرح لهم بحمل السلاح ويخشون من إثارة القلق في نفوس الآخرين عند رؤيتهم يحملونه خلال تجولاتهم اليومية.



وتابع، أن المسدس لن يلفت الأنظار عند وضعه في جيب البنطال لأنه سيبدو وكأنه هاتف خلوي، وليس له الشكل المعروف عن المسدس والذي يظهر حتى عند وضعه داخل الجيب أو الجراب.



يذكر أن المسدس الجديد أثار غضب بعض النشطاء، الذين رأوا أنه يمكن استخدامه بشكل سيئ من قبل المجرمين، أو أن يلتبس الأمر على رجال الأمن فيطلقوا النار على شخص بريء لمجرد أنه يحمل هاتفا محمولا حقيقيا يشبه هذا المسدس.

نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية صورًا، تظهر شركة "آيديال كونسيل" الأمريكية التى أنتجت مسدسا جديدًا متنكرًا في صورة هاتف محمول.