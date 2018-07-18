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أخبار العالم

ضاحي خلفان: ترحيب شعبى ورسمى بزيارة الرئيس الصيني للإمارات غدا

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:57 م
صدى البلد
سلمى عبد الناصر
أكد ضاحى خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي سابقا ، أن الصين دولة يجب على شباب الامارات ان يتوجهوا اليها ليتعلموا مالم يعلموا، لافتا إلى أنه قبل أكثر من سبع سنوات ابتعث طلبة للدراسة هناك فضلا عن اكثر من خمس عشرة سنة عقدت دورات لرجال شرطة دبي لتعلم اللغة الصينية لإيمانه العميق بأهمية هذه الامة العملاقة.

وأشار خلفان في مجموعة تغريدات له عبر تويتر، بالتزامن مع الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ ضمن الاسبوع الاماراتي الصيني، أن في المجالس الشعبية الاماراتية يتحدث المواطنون الاماراتيون عن عظمة الشعب الصيني وجديته في الحياة.

وأكد نائب رئيس شرطة دبي أن زيارة الرئيس الصيني لدولة الامارات لا تلاقي ترحيبا رسميا فقط ولكن الشعب الاماراتي تبدو عليه إمارات الترحيب وهو يتحدث في مجالسه عن سعادته بهذه الزيارة للإمارات.

وناشد شباب الامارات ان يقرأوا عن قادة الصين من عهد ماتسي تونغ الى عهد الرئيس الحالي الذي يحل ضيفا غدا على الامارات حتى يجدوا أن القادة الصينيين قادة خطط استراتيجية عملاقة

وتابع:" زرت الصين قبل حوالي عشرين عاما لم ار فيها شحاذا كما ترى في الدول الأخرى...النظافة والانضباط عنوان وحسن المعاملة اسلوب حياة، الصين بلاد العبر ..تاريخ زاخر بالحكم"

وأضاف غيرت الصين مفهوم الجودة فالمنتج الصيني ليس فقط للنخب ولكنه لجميع بني البشر على قدر امكانياتهم المادية يجدون البضاعة المناسبة، مشيرا أن الانسان الصيني لا يعرف الخمولا فالعمل التطوعي عند الصينيين عملا مقدسا.

وغرد ضاحي خلفان عبر حسابه على تويتر قائلا:" قد يفسر البعض ان حبي للصين والصينيين هما السبب في حديثي عن الصين بهذا القدر من الإعجابوبالرغم من حبي للصين الا ان الصينين يفرضون عليك تقديرهم بما يملكون من سمو وعلو همة وفي نفس الوقت تواضع يجعلك تحب هؤلاء الناس"

وأشار نائب رئيس شرطة دبي إلى أن الصين اليوم تقود قطار التنمية الاقتصادية في العالم الجديد، لافتا إلى أن السنوات العشرين القادمة ستجعل من الصين الدولة التي تحتل المرتبة الاولى عالميا.

واختتم حديثه قائلا:" يفترض ان يتحدث الخبراء الاماراتيون في الشؤون الصيينية خلال هذه الزيارة لينقلوا انطباعاتهم للمواطن الاماراتي عن الصين..ولدينا من عمل طويلا في السلك الدبلوماسي حبذا لو اعلامنا ينتقي منهم من له باع طويل في هذا الشأن"

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