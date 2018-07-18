كذبة جديدة للرئيس الأمريكي عن زيارته إلى بريطانيا

زعم الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشكل غير دقيق أن الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، استعرضت حرس شرفها للمرة الأولى منذ 70 عامًا أثناء زيارته إلى المملكة المتحدة الأسبوع الماضي.



وقال ترامب وفق موقع "ذا هيل" الأمريكي: "التقينا بالملكة ، وهي شخصية رائعة للغاية ، حيث راجعت حرس شرفها للمرة الأولى منذ 70 عامًا ، كما أخبروني". مضيفا: ""لقد مرينا أمام حرس الشرف وكان ذلك ملهمًا للغاية لرؤيته. يمكنني القول حقًا ، فكرة جيدة. لكنها كانت ملهمة للغاية بالفعل."



لكن خلافًا لبيان ترامب، فقد قامت الملكة بمراجعة حرس الشرف مرات عديدة على مدى السنوات السبعين الماضية. وغالبًا ما يحدث التقليد خلال زيارات المسؤولين الأجانب ، بما في ذلك زيارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في عام 2011.



