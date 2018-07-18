ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

كذبة جديدة للرئيس الأمريكي عن زيارته إلى بريطانيا

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:55 م
صدى البلد
شريف سيد
زعم الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشكل غير دقيق أن الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، استعرضت حرس شرفها للمرة الأولى منذ 70 عامًا أثناء زيارته إلى المملكة المتحدة الأسبوع الماضي.

وقال ترامب وفق موقع "ذا هيل" الأمريكي: "التقينا بالملكة ، وهي شخصية رائعة للغاية ، حيث راجعت حرس شرفها للمرة الأولى منذ 70 عامًا ، كما أخبروني". مضيفا: ""لقد مرينا أمام حرس الشرف وكان ذلك ملهمًا للغاية لرؤيته. يمكنني القول حقًا ، فكرة جيدة. لكنها كانت ملهمة للغاية بالفعل."

لكن خلافًا لبيان ترامب، فقد قامت الملكة بمراجعة حرس الشرف مرات عديدة على مدى السنوات السبعين الماضية. وغالبًا ما يحدث التقليد خلال زيارات المسؤولين الأجانب ، بما في ذلك زيارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في عام 2011.

ترشيحاتنا

بسبب المخدرات والدعارة والتعدي بالضرب.. هؤلاء الفنانون خلف القضبان

احذر.. اللانشون والسوسيس تتسبب فى هذه الأعراض

الزمالك يوثق عقد باسم مرسي..ومرتضى يتخذ قرارين بشأنه

أول تعليق من موسكو على اعتقال روسية بتهمة التجسس في واشنطن

20 صورة من لقاء الحاجة سعدية بـ أسرتها فى مطار القاهرة

مفاجأة .. روسية تشبه ترامب

مفاجأة .. المستشار الفني لنادي بيراميدز متهم في قضية تحرش جنسي بالمكسيك

تجديد حبس حازم عبد العظيم لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد الدولة

نائب رئيس الوزراء يكشف عدد زوار روسيا خلال كأس العالم 2018

محمد صلاح مع فتاة ترتدي فستان الزفاف.. صور

وزير الكهرباء يعلن مفاجأة بشأن الفواتير

الأهلي يعتذر عن المشاركة في بطولة العالم لأندية كرة اليد بسبب قطر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحرائق تلتهم غابات السويد.. صور

أطفال كهف تايلاند في أول ظهور : نجونا بمعجزة.. فيديو وصور

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

لماذا يقتل المسئولون أحلام شباب مدينة الخزف بالفيوم .. فيديو

فيديو

رشا نبيل: مصر تجاوزت أزمة ريجيني مع إيطاليا
شيماء سيف: أنا سوما العاشق.. وهذا ما أحبه في الرجل المصري
رشا نبيل: البعض يعتبر قرار الحكومة بتنظيم الأنشطة الثقافية قيودا
خبير معلومات يكشف أسباب انتشار الشائعات وطرق مواجهتها .. فيديو
حسام الجمل: أطمئن على الدولة كلما انتشرت الشائعات .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟