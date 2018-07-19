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إعادة تشغيل آيفون بعد غرقه 48 ساعة في المياه

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:06 ص
صدى البلد
وكالات
تعرض هاتف "آيفون" لحادثة غريبة وقعت له، بعدما غرق في منطقة "دوردلي دوور" في دورسيت البريطانية لمدة يومين، ثم تم العثور عليه لاحقًا بالصدفة، والأغرب أنه عاد ليعمل بكفاءة عالية.

وبحسب "سبوتنك"، كان الهاتف قد غرق وهو محتفظ بأكثر من 80% من طاقة بطاريته، وعند العثور عليه شغله صاحبه واصطدم من المفاجأة حيث عمل الهاتف بصورة كاملة دون أى تأثر يذكر.

وقالت "سيريس هيرسي" الغطاسة التي عثرت على الهاتف بأنه قد لمحت وميضًا على عمق 30 قدما، لتغوص تجاهه ولتتفاجأ بالهاتف، الذي تلقى رسالة نصية وأضاء.

ولتسبح عائدة للشاطئ ولتبحث في قائمة الأسماء والمتصلين في محاولة للعثور على صاحبه، ولاحقًا تبين أن ابن عم شخص يدعى روب سميث، كان قد سقط من جيبه الهاتف بينما كان يجذف مع ابن عمه في المنطقة، وتمكنت هيرسي من التواصل مع صاحب الهاتف وقامت بإرجاعه له.

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