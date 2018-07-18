رشا نبيل: مصر تجاوزت أزمة ريجيني مع إيطاليا

قالت الإعلامية رشا نبيل أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الايطالية، يعكس للعالم ان مصر استطاعت احتواء أزمة مقتل الطالب الايطالى ريجينى.



وأوضحت رشا نبيل خلال تقديمها برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى" أن هذه الأزمة شهدت فيما سبق توترا فى العلاقات وحاول البعض استغلالها للإيقاع بين الدولتين ولكنه ثبت للجانب الايطالى أن مصر جادة فى التعامل مع هذه القضية.



وأكدت "رشا نبيل" أن التحدث للعالم بشفافية مهم فى علاقاتنا الخارجية.



