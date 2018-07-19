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ثقافة

الشهيد عبد المنعم رياض محاضرة بثقافة سوهاج

الخميس 19/يوليه/2018 - 01:20 ص
صدى البلد
طارق موسى
أقام بيت ثقافة شطوره التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى، محاضرة بعنوان "الشهيد عبد المنعم رياض" حاضرتها عبور محمد عبد المزيد.

كما أقام قصر ثقافة الطفل التابع لنفس الفرع يوم ترفيهى وفنى للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة والدمج بينهم وبين المجتمع، حيث أستمرت فعاليات ورشة تصميم العرائس وورشة فن تشكيلي تصميم المهرج من الورق الكانسون.

يأتى هذا فى إطار الأنشطة الثقافية والفنية الى تعدها الهيئة العامه لقصور الثقافه فى الأجازة الصيفية لجذب الرواد للبيوت والقصور الثقافية التابعه لها.

واختتمت الأنشطة بتقديم عروض مسرح عرائس وعروض فانوس سحرى.

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