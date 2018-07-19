ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

أبو حامد: موقع مصر يحتم عليها تحسن علاقتها ببقية الدول خاصة السودان

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:02 ص
النائب محمد أبو حامد
النائب محمد أبو حامد
عبد الرحمن سرحان
أكد النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، أن الزيارات المتبادلة ما بين الخرطوم والقاهرة طبيعية، فى ظل ما تمتلكه الدولتان، المصرية والسودانية، من علاقات تاريخية واقتصادية على مر التاريخ، فضلا عن الحدود المشتركة بين البلدين، مما يحتم وجود زيارات دورية، لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، على حد ذكره.

وأضاف "أبو حامد"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن سياسية مصر أصبحت واضحة فى الاعتماد على إعادة التواصل وترسيخ أواصر الصداقة مع القارة الأفريقية، التي عانت من إهمال كبير خلال فترة ما قبل الثورة، مؤكدا أهمية تحسين العلاقات مع جميع دول العالم، لموقع مصر الفريد، الذي يجعله على اتصال وتعامل مع مختلف الدول، سواء أفريقيا أو الشرق الأوسط فضلا عن دول البحر المتوسط.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن القمة المنعقدة بالخرطوم، بين السيسي والبشير، لا شك أنها ستتناول ملف سد النهضة، والذي أصبح مفروغ منه بشكل كبير فيما يتعلق بالمحافظة على حصصنا من مياه النهر، وفق ما أكد عليه الرئيس السيسي، فى خطابة الأخيرة بالبرلمان، وإن كانت هناك تعقيدات وصعوبات في المفاوضات. 

وتابع النائب: هناك أمور تتعلق بأمن المنطقة، من المتوقع أن يتم النظر فيها، على رأسها الإرهاب الذي يحيط بالدول العربية، وتأمين الحدود، بالإضافة إلى الملف الفلسطيني.

ويلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، نظيره السوداني عمر البشير، بالخرطوم، وتعد هذه الزيارة هي الخامسة التي يقوم بها السيسي إلى السودان، والأولى منذ فوزه بولاية رئاسية ثانية في مارس الماضي.

ترشيحاتنا

قافلة الأزهر الطبية الثانية توقع الكشف على ألف مريض في جنوب سيناء ..صور

موجة غضب في كوريا الجنوبية بسبب تغيير المناهج التعليمية باليابان

المصري يقتنص تعادلا ثمينا من نهضة بركان المغربي في الكونفدرالية

أبو حامد: موقع مصر يحتم عليها تحسن علاقتها ببقية الدول خاصة السودان

جريمة مفجعة.. من أجل عيون الشيطان قتلوا أمهم

الحكم على داعشي بريطاني حاول قطع رأس تيريزا ماي

بعد قمة هلسنكي.. ترامب يتهم بوتين شخصيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

ماذا يحدث لجسمك بعد 24 ساعة من شرب مشروب الطاقة

تعرف على حكم من ترك سنة الأضحية وهو مستطيع

أضرار كارثية لتناول الصلصة المعلبة احذريها

رشا نبيل: لا إحنا فالحين في تعليم عادي ولا تعليم متفوقين

الأطرش يوضح حكم الراتب الذي يتقاضاه الموظف إذا لم يكلف بعمل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة

الحرائق تلتهم غابات السويد.. صور

أطفال كهف تايلاند في أول ظهور : نجونا بمعجزة.. فيديو وصور

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

فيديو

رشا نبيل: لا إحنا فالحين في تعليم عادي ولا تعليم متفوقين
تعليم النواب: حب المصريين للوجاهة الاجتماعية سبب ظهور الكليات الخاصة
وجبة جديدة لكسر ملل وجبات الرجيم
مكتب التنسيق: المؤشرات العامة مرتفعة للغاية ..فيديو
السيد الجنزوري: قرارات التعليم العالي سبب أزمة مدارس المتفوقين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟