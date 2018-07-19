أبو حامد: موقع مصر يحتم عليها تحسن علاقتها ببقية الدول خاصة السودان

أكد النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، أن الزيارات المتبادلة ما بين الخرطوم والقاهرة طبيعية، فى ظل ما تمتلكه الدولتان، المصرية والسودانية، من علاقات تاريخية واقتصادية على مر التاريخ، فضلا عن الحدود المشتركة بين البلدين، مما يحتم وجود زيارات دورية، لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، على حد ذكره.





وأضاف "أبو حامد"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن سياسية مصر أصبحت واضحة فى الاعتماد على إعادة التواصل وترسيخ أواصر الصداقة مع القارة الأفريقية، التي عانت من إهمال كبير خلال فترة ما قبل الثورة، مؤكدا أهمية تحسين العلاقات مع جميع دول العالم، لموقع مصر الفريد، الذي يجعله على اتصال وتعامل مع مختلف الدول، سواء أفريقيا أو الشرق الأوسط فضلا عن دول البحر المتوسط.





وأشار عضو البرلمان، إلى أن القمة المنعقدة بالخرطوم، بين السيسي والبشير، لا شك أنها ستتناول ملف سد النهضة، والذي أصبح مفروغ منه بشكل كبير فيما يتعلق بالمحافظة على حصصنا من مياه النهر، وفق ما أكد عليه الرئيس السيسي، فى خطابة الأخيرة بالبرلمان، وإن كانت هناك تعقيدات وصعوبات في المفاوضات.





وتابع النائب: هناك أمور تتعلق بأمن المنطقة، من المتوقع أن يتم النظر فيها، على رأسها الإرهاب الذي يحيط بالدول العربية، وتأمين الحدود، بالإضافة إلى الملف الفلسطيني.



