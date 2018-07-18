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أخبار البلد

جبل المدورة أيقونة سياحية عمرها 45 مليون عامً.. صور

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 11:58 م
جبل المدورة
جبل المدورة
جبل المدورة كنز مدوفن فى قلب صحراء الفيوم غاب عن خارطة السياحة المحلية عمرة يتعدى الـ 45 مليون عام يعد أحد أهم معالم المحميات الطبيعية بوادى الريان.

يمزج فى طياته الكثير من الحقب التاريخية والجيولوجية المتنوعة حيث يقع فى نطاق "البحر القديم " يزخر بالرواسب و الكهوف المائية كـ "كهوف الملائكة" بالإضافة الى الحفريات والكائنات البحرية والبرمائية التى ترتبط بعصور ماقبل "الليوسين الاوسط " .

يمتلك جبل المدورة بالفيوم من الطبيعة و المناظر الخلابة ما تجعله مميزا عن غيره حيث يتضمن نطاقه قروش الملائكة الحجرية.

عوامل التعرية الهوائية قامت بدور قوى لتشكيل الجبل والمنطقه المحيطه به علي شكل كثبان رمليه.

أشهر ما يمكن أن تفعله خلال تواجدك بجبل المدورة مشاهدة النجوم كلوحة أبدع فيها الخالق والتزحلق على الرمال.
جبل المدورة أيقونة سياحية عمرها 45 مليون عامً.. صور
جبل المدورة أيقونة سياحية عمرها 45 مليون عامً.. صور
جبل المدورة أيقونة سياحية عمرها 45 مليون عامً.. صور
جبل المدورة أيقونة سياحية عمرها 45 مليون عامً.. صور
جبل المدورة أيقونة سياحية عمرها 45 مليون عامً.. صور
جبل المدورة أيقونة سياحية عمرها 45 مليون عامً.. صور
جبل المدورة أيقونة سياحية عمرها 45 مليون عامً.. صور
جبل المدورة أيقونة سياحية عمرها 45 مليون عامً.. صور

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