يوميات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي.. وليد فواز يعلن رسميا انفصاله النهائي عن مي سليم.. ومي سليم ترد: أحسنوا اختياركم.. وبسمة بوسيل تغازل تامر حسني

ننشر رسالة مصطفى خاطر لزوجته في عيد زواجهما الأول

مي سليم بعد طلاقها من وليد فواز: أفتخر بأخلاقك

مي سليم تعلق بعد طلاقها من وليد فواز

وليد فواز يعلن رسميا انفصاله النهائى عن مى سليم

بسمة بوسيل تغازل تامر حسني بعد طرح عيش بشوقك





يحرص عدد كبير من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم تفاصيل حياتهم اليومية، عن طريق نشر العديد من الصور والفيديوهات سواء على المستوى العملي أو الشخصي، عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.



مصطفى خاطر :

حرص الفنان مصطفى خاطر على تهنئة زوجته بعيد زواجها الأول، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع الصور "إنستجرام".



وعلق "خاطر" على الصورة قائلًا: "كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي.. أول عيد جواز والله العظيم ماحسيت خالص بالسنة دي علشان اللحظات الحلوة بتعدي بسرعة وهتبقى مشكلة لأن فجأة هنلاقي العمر جري ربنا يخليكي ليا يا روني ودايما مع بعض".



خاطر شارك مؤخرا فى فيلم حرب كرموز، كما تصدى لبطولة مسلسل "روبع رومي" فى موسم رمضان الماضي، بالاشتراك مع بيومي فؤاد، هالة فاخر، محمد سلام، إدوارد، ميرنا جميل، إضافة إلى عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أحمد فهمي، أشرف عبد الباقي، وأحمد زاهر، والعمل من إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، وتأليف تامر إبراهيم، وإخراج معتز التوني.



مى سليم :

نشرت الفنانة مي سليم عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة تحمل جملة "من العيب أن تفتخر بشيء لم تصنعه، فلا تفتخر بجمالك لأنك لم تخلقه، ولا تفتخر بنسبك لأنك لم تختاره، وإنما افتخر بأخلاقك فأنت من يصنعها".



وكان قد أعلن الفنان وليد فواز، انفصاله بشكل رسمي عن الفنانة مي سليم، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وذلك بعد زواج لم يستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع.



ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن وليد فواز ومي سليم رغم انفصالهما، سيجمعهما عمل فني جديد وهو فيلم "قرمط بيتقرمط"، بطولة الفنان أحمد آدم.



وكانت قد أعلنت الفنانة مي سليم انفصالها رسميًا عن الممثل وليد فواز من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها على "تويتر".



وعلقت مي قائلة: "أحسنوا الاختيار في حياتكم.. الحمد لله على كل شيء".



وانفصلت مي سليم عن وليد فواز بعد زواج استمر لأكثر من ثلاثة أسابيع.



وليد فواز :

بينما أعلن الفنان وليد فواز انفصاله بشكل رسمى عن الفنانة مى سليم ووجه فواز رسالة إلى جمهوره من خلال صفحته على إنستجرام وكتب "قدر الله ماشاء فعل ..اللي حصل النهاردة ده تصحيح لوضع كان من الأساس غلط والحمد لله أنه تم دلوقتي مش بعد كده.



وتابع "ورغم أن كتيرا افتكروا اني اتسرعت في إعلان الخبر على السوشيال ميديا ..إلا أني اتعودت أكون واضح مع نفسي وجمهورى اللي طلبت منه الدعاء بعد الضغط علي من قبل البعض وتصدير كم كبير من المشاكل ولدرجة وصلت للتشهير بيا لإصرارى على الطلاق.



وأضاف أنا بعترف فعلا إني اتسرعت في الجواز وافتكرت للحظة أن الحب كاف لكن في الحقيقة الحب مختلف تماما عن الواقع .



وقال إن "المرة الجاية حيكون اختياري قائم علي العقل أكثر من العاطفة علشان أعمل أسرة بجد اكمل بيها حياتي ..والحمد لله أن الجوازة لم ينتج عنها أبناء ربنا يوفق الجميع والله المستعان ."



بسمة بوسيل :

بينما حرصت الفنانة بسمة بوسيل على تهنئة زوجها الفنان تامر حسني، بنجاح أغنيته الجديدة "عيش بشوقك" والتي تخطت نسبة مشاهدتها على "يوتيوب" ثلاثة ملايين مشاهدة.



ونشرت "بسمة" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات، صورة من غلاف ألبوم تامر حسني عيش بشوقك، معلقة عليها: "أنت نجم لامع دائما".



وحقق الفيديو كليب الخاص بأغنية "عيش بشوقك"، الذي نشره المطرب تامر حسني على صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أكثر من 3 ملايين مشاهدة منذ طرحه خلال يومين.