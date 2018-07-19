ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

حتى تمر مرحلة الحمل بأمان تابعي وزن وطول مولودك شهرا بشهر

الخميس 19/يوليه/2018 - 01:36 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
بالتأكيد تحلم كل أم بحمل آمن وولادة طفل طبيعي لذا يجب طوال فترة الحمل مراقبة أى تطورات على شكل الجنين وجسمه ووزنه.

الدكتور محمود منير استشارى أمراض النساء يقدم الوزن والطول المثالي لجنينك شهرًا بشهر من أول الحمل حتى الولادة ومعدل زيادة وزنه..

-الشهر الأول: يكون الجنين فى تلك الشهر على شكل حبة صغيرة فى حجم العدس وطوله حوالى نصف سم.

-الشهر الثاني: يصل الطول الطفل فى تلك الفترة إلى ما يقترب من 3 سم ووزنه يتراوح من 9 إلى 10 جرامات.

الشهر الثالث: يتراوح طول الطفل من 7 إلى 10 سم أم الوزن فقد يصل فى المعدل الطبيعى لحوالى 30 جرامًا.

الشهر الرابع: يبدأ الجنين فى تلك الوقت فى النمو وقد يصل طوله إلى 15 سم والوزن يصل تقريبا من 20 إلى 25 جرامًا.

الشهر الخامس: الطول 25.4 إلى 29 سم أما الوزن فهو يتراوح ما بين ربع ونصف كيلو جرامًا.

الشهر السادس: طول طفلك قد يصل إلى 30 سم اما الوزن يتراوح مابين 800 إلى كيلو تقريبا.

الشهر السابع والثامن والتاسع: تزداد حاسة الشعور أكثر لدى الطفل ويستجيب للأصوات.. عادة ما يكون طول الطفل 36 سم مع بداية الشهر السابع ليصل إلى 52 سم مع نهاية الشهر التاسع أما الوزن يتراوح ما بين 900 جرام ليصل إلى 3 كيلوجرامات بنهاية الشهر التاسع.

ترشيحاتنا

حكم نهائي مونديال 2006 يوضح طريقة اكتشافه نطحة زيدان لماتيرازي

إحدى أولياء الأمور: مدارس المتفوقين مقابر للطلاب ..فيديو

بعد قمة هلسنكي.. ترامب يتهم بوتين شخصيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

تعليق مارادونا على أداء الأرجنتين في مونديال روسيا 2018

رينارد يزيد الغموض حول مستقبله مع المغرب

سارة سلامة تشعل إنستجرام بـ لوك جديد وفستان أحمر قصير

مفاجأة .. المستشار الفني لنادي بيراميدز متهم في قضية تحرش جنسي بالمكسيك

حريق بمطار هيثرو البريطاني يتسبب في توقف حركة الملاحة

قيادي بحزب أردوغان: البرلمان يبحث قريبا الإعفاء من التجنيد مقابل المال

محمد صلاح مع فتاة ترتدي فستان الزفاف.. صور

زاهي حواس: تابوت الاسكندرية ليس له علاقة بالإسكندر الأكبر.. فيديو

المصري يقتنص تعادلا ثمينا من نهضة بركان المغربي في الكونفدرالية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة

الحرائق تلتهم غابات السويد.. صور

أطفال كهف تايلاند في أول ظهور : نجونا بمعجزة.. فيديو وصور

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

فيديو

السيد الجنزوري: قرارات التعليم العالي سبب أزمة مدارس المتفوقين
حركة تمرد ضد قانون الأسرة: القانون يأخذ مال وأبناء الرجل المنفصل
أحمد موسى: أقدر جهد تركي آل الشيخ وأدعوه لزيارة النادي الأهلي ..فيديو
لهذه الأسباب تواجه السيدات صعوبة إنقاص الوزن بعد سن الـ30 ..فيديو وصور
إحدى أولياء الأمور: مدارس المتفوقين مقابر للطلاب ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟