حتى تمر مرحلة الحمل بأمان تابعي وزن وطول مولودك شهرا بشهر

بالتأكيد تحلم كل أم بحمل آمن وولادة طفل طبيعي لذا يجب طوال فترة الحمل مراقبة أى تطورات على شكل الجنين وجسمه ووزنه.

الدكتور محمود منير استشارى أمراض النساء يقدم الوزن والطول المثالي لجنينك شهرًا بشهر من أول الحمل حتى الولادة ومعدل زيادة وزنه..





-الشهر الأول: يكون الجنين فى تلك الشهر على شكل حبة صغيرة فى حجم العدس وطوله حوالى نصف سم.





-الشهر الثاني: يصل الطول الطفل فى تلك الفترة إلى ما يقترب من 3 سم ووزنه يتراوح من 9 إلى 10 جرامات.





الشهر الثالث: يتراوح طول الطفل من 7 إلى 10 سم أم الوزن فقد يصل فى المعدل الطبيعى لحوالى 30 جرامًا.





الشهر الرابع: يبدأ الجنين فى تلك الوقت فى النمو وقد يصل طوله إلى 15 سم والوزن يصل تقريبا من 20 إلى 25 جرامًا.





الشهر الخامس: الطول 25.4 إلى 29 سم أما الوزن فهو يتراوح ما بين ربع ونصف كيلو جرامًا.





الشهر السادس: طول طفلك قد يصل إلى 30 سم اما الوزن يتراوح مابين 800 إلى كيلو تقريبا.



