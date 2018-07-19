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أشرف سلطان: الدولة حريصة على تنوع توليد الطاقة الكهربائية

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:17 ص
صدى البلد
محمد الصاحى
قال أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن بروتوكول التعاون بين وزارة الري والبنك الزراعي يأتي للتوسع في نظم الري الحديثة لزيادة الإنتاجية وترشيد الاستهلاك، مؤكدًا أن الدولة لديها توجه في ترشيد الاستهلاك بالزراعة والصناعة والمنزل.

وأضاف "سلطان"، في مداخلة برنامج "رأي عام" على قناة "TEN" مساء أمس، الأربعاء، أن "الدولة حريصة على تنويع توليد الطاقة الكهربائية، وهناك مشروع في مجلس الوزراء لاستخدام الفحم في إنتاج الطاقة، ونريد أن تكون الطاقة النظيفة نسبتها في مصر 37% في عام 2035".

وتابع: أن "هناك بروتوكولًا بين الكهرباء وتحالف شركات مصرية يابانية فرنسية لإنتاج 2 مليار كيلو وات سنويًا من الرياح".

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