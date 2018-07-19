أمن الغربية يحرر 18 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات لتأمين أرواح المواطنين

حررت مديرية أمن الغربية اليوم 18 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات لتأمين أرواح المواطنين على مستوي قري ومراكز المحافظة .



وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد إيهاب عبد الحميد مدير قوات الحماية المدنية يفيد بنتائج الحملات الأمنية التى أسفرت عن تحرير (9) بلاغ حريق متنوع و (6) مخالفات فى مجال الوقايه من إخطار الحريق و (3 ) بلاغ مفرقعات ( سياره متروكه) و (1 ) انقاذ برى ( شجره آيله للسقوط).



وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار اليها .

