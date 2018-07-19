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حوادث

أمن الغربية يحرر 18 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات لتأمين أرواح المواطنين

الخميس 19/يوليه/2018 - 02:11 ص
الحماية المدنية
الحماية المدنية
أحمد على
حررت مديرية أمن الغربية اليوم 18 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات لتأمين أرواح المواطنين على مستوي قري ومراكز المحافظة .

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد إيهاب عبد الحميد مدير قوات الحماية المدنية يفيد بنتائج الحملات الأمنية التى أسفرت عن تحرير (9) بلاغ حريق متنوع و (6) مخالفات فى مجال الوقايه من إخطار الحريق و (3 ) بلاغ مفرقعات ( سياره متروكه) و (1 ) انقاذ برى ( شجره آيله للسقوط).

وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار اليها .

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