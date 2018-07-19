ضبط 1054 مخالفة مرورية وتحصيل 56700 جنيه غرامات بطنطا والمحلة

حررت مباحث المرور بالغربية 1054 مخالفة مرورية وتحصيل 56700 جنيه غرامات فورية بطنطا والمحلة.





وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا من اللواء أشرف المرسي، مدير مباحث المرور، يفيد بنتائج الحملات التي أسفرت في مجال ضبط المخالفات المرورية حرر 34 سيارة بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير و28 دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص و375 مخالفة على نموذج 125 و148 انتظار خاطئ وتم التصالح فى 757 حالة مقابل تحصيل مبلغ (56700 جنيه) غرامات فورية.





وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها .