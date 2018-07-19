ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 1054 مخالفة مرورية وتحصيل 56700 جنيه غرامات بطنطا والمحلة

الخميس 19/يوليه/2018 - 04:11 ص
حملات مرورية - ارشيفية
حملات مرورية - ارشيفية
أحمد على
حررت مباحث المرور بالغربية 1054 مخالفة مرورية وتحصيل 56700 جنيه غرامات فورية بطنطا والمحلة.

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا من اللواء أشرف المرسي، مدير مباحث المرور، يفيد بنتائج الحملات التي أسفرت في مجال ضبط المخالفات المرورية حرر 34 سيارة بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير و28 دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص و375 مخالفة على نموذج 125 و148 انتظار خاطئ وتم التصالح فى 757 حالة مقابل تحصيل مبلغ (56700 جنيه) غرامات فورية.

وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.

ترشيحاتنا

مسدس جديد متنكر في شكل هاتف محمول

القبض على مسجلة خطر وزوجها بتهمة ترويع الأهالي ببني سويف

إحدى أولياء الأمور: مدارس المتفوقين مقابر للطلاب ..فيديو

تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة

الحكم على داعشي بريطاني حاول قطع رأس تيريزا ماي

مصير السومة بمعسكر أهلي جدة يتأجل

4 أطعمة لن تتوقعها تساعد على نسف الكرش والوزن سريعا

تعليم النواب: حب المصريين للوجاهة الاجتماعية سبب ظهور الكليات الخاصة

أحمد رفعت: 4 ملايين شريحة مكالمات بدون بيانات .. فيديو

التعليم : لجنة لإعادة تصحيح أوراق طلاب مدارس المتفوقين

مونديال قطر 2022 في خطر.. الحصار الرباعي العربي يضرب خطة المونديال.. وتنظيم الحمدين يخفض ميزانية البطولة.. الفيفا يدرس قرارا كارثيا بالنسبة للدوحة

الخسوف الكلي للقمر.. الأطول في القرن الـ21 ومصر والوطن العربي يشاهدونه يوم 27 القادم بالعين المجردة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة

الحرائق تلتهم غابات السويد.. صور

أطفال كهف تايلاند في أول ظهور : نجونا بمعجزة.. فيديو وصور

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

فيديو

رشا نبيل: لا إحنا فالحين في تعليم عادي ولا تعليم متفوقين
تعليم النواب: حب المصريين للوجاهة الاجتماعية سبب ظهور الكليات الخاصة
وجبة جديدة لكسر ملل وجبات الرجيم
مكتب التنسيق: المؤشرات العامة مرتفعة للغاية ..فيديو
السيد الجنزوري: قرارات التعليم العالي سبب أزمة مدارس المتفوقين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟