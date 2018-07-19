المرور: نشر خدمات الإغاثة على كافة الطرق الصحراوية

أكدت الإدارة العامة للمرور، أنها نشرت الوحدات المرورية علي الطرق والمحاور الرئيسية في إطار تعليمات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بالاستعداد التام لمواجهة الطوارئ وحل المشكلات المتعلقة بقضايا المرور على الطرق والمحاور الرئيسية.





وأضافت الإدارة في بيان، أن اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية أمر باتخاذ جميع الإجراءات المرورية وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على الطرق والتواجد المروري الفعّال لأي طارئ والأخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.



