المؤشر إس آند بي 500 في بورصة وول ستريت يصعد لأعلى مستوى في خمسة أشهر

سجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوى في خمسة أشهر بينما واصل المؤشر داو جونز الصعود لخامس جلسة على التوالي اليوم بعد أرباح قوية أعطت دعما لأسهم القطاعين المالي والصناعي وعززت التوقعات لموسم قوي لأرباح الشركات للربع الثاني.





وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 79.40 نقطة، أو 0.32 بالمئة، إلى 25199.29 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 6.07 نقطة، أو 0.22 بالمئة، ليغلق عند 2815.62 نقطة.



