الكهرباء: حملات للكشف عن توصيلات التيار المخالفة

قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن "ارتفاع فواتير الكهرباء له أكثر من شق حيث إن المشترك في العداد القديم يجب عليه القراءة الحالية في الإيصال ويقارنها مع العداد، وإذا وجدها أكبر عليه الاتصال بالخط الساخن للوزارة".





وأضاف في مداخلة برنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مساء الأربعاء، أنه "عن طريق 121 يشتكي المواطن، ويبلغ العامل بالقراءة الحقيقية، ولا ينتظر الكشاف".





وتابع أن "عدد الكشافين في الوزارة قليلون، وتعاقدنا مع شركة متخصصة في قراءة العداد، وعلى المواطنين قراءة العدادات بأنفسهم ومطابقة قيمة الاستهلاك بالفاتورة ولا ينتظر الكشاف".



