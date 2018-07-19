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حوادث

اليوم.. الحكم على المتهم بالتعدي على سيدات روض الفرج

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:27 ص
المتهم بالتعدي علي
المتهم بالتعدي علي سيدات روض الفرج
تنظر اليوم محكمة جنح روض الفرج، جلسة محاكمة المتهم بالتعدى على السيدات بمنطقة روض الفرج بعد إحالته للمحكمة، وذلك لجلسة 19 يوليو للنطق بالحكم.

كان المستشار شريف محفوظ، رئيس نيابة روض الفرج، أحال "مصطفى أ. م" المتهم بالتعدى على سيدات فى منطقة روض الفرج، وذلك لمحكمة الجنح تمهيدًا لمحاكمته.

وكانت وزارة الداخلية اعلنت انه فى إطار قيام أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بتكثيف الجهود بشأن كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج من ربة منزل أنه أثناء سيرها بشارع ترعة جزيرة بدران دائرة القسم، فوجئت بقيام مجهول يستقل سيارة ملاكى بالتعدى عليها بآلة حادة نتج عن ذلك إصابتها بجرح قطعى وما تبين بسابقة قيام الجانى بارتكاب واقعة مماثلة بشارع شبرا بدائرة القسم وأصاب ربة منزل بجرح بيدها اليمنى .

توصلت التحريات إلى تحديد السيارة التى كان يستقلها الجانى وتبين أنها مُقيدة باسم / ك.م. ع- 31 سنه مقيم كفر طهرمس بالطالبية جيزة، وبمناقشته قرر أن السيارة بحوزة المدعو/مصطفى أ. م- وينتحل اسم أحد الأشخاص (تاجر سيارات، ٣٨ سنه- مُقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر) سبق اتهامه فى 21 قضية متنوعة آخرها قضية "سرقة" .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعتين تحت تأثير تناول المواد الكحولية، وبتفتيش السيارة ضُبط بداخلها الأداة المستخدمة "كتر" فى ارتكاب الواقعتين .

يُشار إلى أنه أثناء الفحص حضرت للقسم إحدى المواطنات ،عاملة، مُقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل وقررت بتعرضها لواقعة مماثلة أثناء سيرها بشارع شبرا بدائرة قسم روض الفرج، وبعرض المتهم والسيارة عليها تعرفت عليهما واتهمته بارتكاب واقعة التعدى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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