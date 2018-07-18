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أخبار البلد

سهام صالح تكشف انضمام نجوم الصف الأول البارزين للنقابة.. فيديو

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 11:44 م
صدى البلد
الديب أبوعلي - عدسة أشرف العمدة
قالت سهام صالح، عضو اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين إن اللجنة واجهت تحديات كثيرة خلال الفترة الماضية بداية من عمل قانون وتوفير مقر واستخراج كارنيهات عضوية وغيرها من أمور متمنية أن تساهم نقابة الإعلاميين في الحد من فوضي الإعلام مستقبلا.

وأوضحت "صالح"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، علي هامش المؤتمر الصحفي الذي نظمته الإعلاميين اليوم للإعلان عن الدفعة الأولى من المقبولين بعضوية النقابة والبالغ عددهم 300 عضوية، إن الإعلاميين تضم بين عضويتها أسماء كثيرة بارزة فى مجال العمل الإعلامي غالبيتهم من التلفيزيون المصري.

وفيما يتعلق بإعلامي الصف الأول لفتت عضو اللجنة التأسيسية، إلي أن نجوم الإعلام أو ما يطلق عليهم نجوم الصف الأول غالبيتهم أعضاء بنقابة الصحفيين ويقتصر دور نقابة الإعلاميين فى استخراج تصاريح مزاولة مهنة لهم فقط.


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