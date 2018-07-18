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أمينة العمل الجماهيري بالبحر الأحمر تعلن انطلاق دوري مستقبل وطن..غدا

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 11:56 م
أشرف رشاد و ابتسام
أشرف رشاد و ابتسام حامد
سارة يسن و عبدالله خالد
أعلنت ابتسام حامد أمينة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالبحر الاحمر، عن انطلاق دوري مستقبل وطن لكرة القدم بنظام الخماسي في المحافظة، ابتداء من غد الخميس 19 يوليو وذلك تحت إشراف عماد سيف الدين أمين عام الحزب بالبحر الاحمر.

وأوضحت أمينة العمل الجماهيري بالبحر الاحمر أن الدوري ينقسم إلى 3 مراحل؛ المرحله الأولى: تصفيات المدن والتي تصل إلي 7 مدن وهي غارب والغردقه وسفاجا والقصير ومرسي علم وحلايب وشلاتين، المرحله الثانية: مرحلة تصفيات المحافظة بين الفرق صاحبه المركز الأول لكل مدينة، أما المرحلة الثالثة والأخيرة: مرحلة النهائيات علي مستوي الجمهوريه ويصعد الفريق صاحب المركز الأول لكل محافظة إلى مرحلة التصفيات النهائية.

وأشارت ابتسام حامد إلى أن الجوائز المقدمة من الأمانة المركزية للحزب عقب انتهاء الدوري، تشمل 100 ألف جنيه للمركز الأول على مستوى الجمهورية و60 ألف جنيه للمركز الثاني و40 ألف جنيه للثالث.

وأضافت أنه سيبدأ الدوري بالمحافظة غدا وستكون ضربه البدايه علي ارض مدينه سفاجا والمقرر لها ملاعب مركز شباب سفاجا حيث يبلغ عدد الفرق المشتركة بالمدينه ل 8 فرق مقسمة علي مجموعتين، مؤكدة أن الأمانة وفرت لكل فريق مشترك بالدوري عدد ٨ تيشرت موحد عليه شعار الحزب قبل انطلاق البطولة بالاضافه الي جوائز قيمه تنتظر الفريق الفائز من كل مدينة.

وأشادت ابتسام حامد بفكرة دوري مستقبل وطن والتي تهدف الي استقطاب اكبر عدد من الشباب وتوجيههم للاهتمام بالرياضه كاداه لتفريغ طاقاتهم بشكل ايجابي، موضحة أن الأمانة انتهت من كافه التجهيزات لانطلاق الدوري بكافه مدن المحافظه ، مؤكدة علي تفضيلها البدء من مدينه سفاجا نظرا لانتهاء الامانه بالمدينه واستعدادها بشكل كامل لافتتاح الدوري بالمحافظة علي ملاعب مدينه سفاجا.

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