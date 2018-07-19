الطب البيطري: الرفق بالحيوان مطلوب

قال الدكتور ميلاد سيدهم، وكيل مديرية الطب البيطري بالقاهرة، إن "الرفق بالحيوان مطلوب، ونحن نقيس سلوك الإنسان بالرفق بالحيوان والموسيقى".





وأضاف " سيدهم"، في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN" مساء أمس، الأربعاء، أن "الطب البيطري تحت رعاية الهيئة للخدمات البيطرية، يقوم بواجبه، والطبيب البيطري يتعلم لمدة 5 سنوات من أجل حماية ومعالجة الكلاب".



