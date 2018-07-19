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الطب البيطري: الرفق بالحيوان مطلوب

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:50 ص
صدى البلد
محمد الصاحى
قال الدكتور ميلاد سيدهم، وكيل مديرية الطب البيطري بالقاهرة، إن "الرفق بالحيوان مطلوب، ونحن نقيس سلوك الإنسان بالرفق بالحيوان والموسيقى".

وأضاف "سيدهم"، في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN" مساء أمس، الأربعاء، أن "الطب البيطري تحت رعاية الهيئة للخدمات البيطرية، يقوم بواجبه، والطبيب البيطري يتعلم لمدة 5 سنوات من أجل حماية ومعالجة الكلاب".

وتابع: أن "المديرية تأتي لها شكاوى من الأهالي لعقر الكلاب الضالة للأطفال، ويكون ردنا أن عمل هيئة هو علاج للحيوانات، وليس لقتلها"، وأنه "نعطي ندوات لكيفية معاملة الحيوانات الضالة، والكلاب تعقر الأطفال عندما يبعث الطفل بالحيوان ويضايقه".

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