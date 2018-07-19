هاني جورج يكشف الهدف من مبادرة لمسة حياة

قال الدكتور هاني جورج، مسؤول مبادرة "لمسة حياة"، إن "الحيوانات في الشارع تتعرض لـ"بهدلة"، وسوء معاملة، ولذلك جاءت فكرة الدار.





وأضاف في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مساء أمس، الأربعاء، أنهم "لهم روح، والأرض خلقت لنا جميعًا، ومن حق الجميع أن يعيش بصورة متساوية على الأرض".



