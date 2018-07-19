هاني جورج يكشف الهدف من مبادرة لمسة حياة

قال الدكتور هاني جورج، مسؤول مبادرة "لمسة حياة"، إن "الحيوانات في الشارع تتعرض لـ"بهدلة"، وسوء معاملة، ولذلك جاءت فكرة الدار.
وأضاف في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مساء أمس، الأربعاء، أنهم "لهم روح، والأرض خلقت لنا جميعًا، ومن حق الجميع أن يعيش بصورة متساوية على الأرض".
وتابع: أن "الكلاب والقطط تتعرض للأذى من الأطفال والناس، ونحن نتلقى الشكاوى الخاصة بالحيوانات الضالة، ونعمل على رعايتها في الدار"، موضحًا أن "الدار فدان وربع مقسمة لأربعة أدوار، وانتهزت فرصة وجود الدار لإنقاذ الحيوانات الضالة خاصة المصابة"، مضيفًا أن "الدار بها صيدلية ومكان للجراحة، وآخر لاستقبال الحيوانات الواردة".