اليوم..وزير الاتصالات يفتتح مكتبي بريد بالإسكندرية

يفتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم، الخميس يرافقه كل من الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية وعصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد مكتبي بريد بالاسكندرية بعد تطويرهما وتحويلهما الي مراكز خدمات بريدية متكاملة.





يأتي هذا الافتتاح ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حتى يحصل كل مواطن على كافة الخدمات بشكل لائق وميسر وذلك ضمن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تهدف الى ان تصبح مراكز الخدمات البريدية واجهة المواطن للحصول على خدمات الحكومة الإلكترونية .



