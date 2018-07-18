تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة

في عودة إلي زمن المؤثرين في مجال الفن في زمن السبعينيات، أقيمت الليلة بأحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة ، احتفالية لتكريم بعض نجوم الفن والإعلام والرياضة ممن كان لهم الأثر في وجدان جمهورهم منذ عقود ارتبط فيها جيل السبعينيات مع الأجيال الحالية بالاستمرار في العطاء.



وكانت فكرة التكريم من نبت أفكار محمد فخري صاحب أول معرض للتراث في مصر والمشهود له بالبحث والجمع للتراث في صورة جمعية لكل ما يتعلق بما مضي و حقق نجاحات ميزت مصر بين دول العالم ، عملت علي جذب عشاق التراث من الدول العربية إلي متابعة كل ما تطرحه منظومة الإعلام بوسائله المختلفة في محاولة جادة ومثيرة للتقدير في العودة إلي الزمن الجميل الذي لم تشهده أجيال ما بعد السبعينيات.



وكان من بين المكرمين الفنان والمطرب القدير سمير الاسكندراني ، وعفاف شعيب ، وسمير صبري ، وفتوح احمد ، وغيرهم.