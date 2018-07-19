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أخبار العالم

ألمانيا تخطط لاقتناص مقعد دائم في مجلس الأمن

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:45 ص
مجلس الأمن
مجلس الأمن
أحمد محرم
أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أمس، الأربعاء، اعتزامه العمل على حشد القوى الأوروبية داخل مجلس الأمن من أجل الحصول على مقعد دائم لأوروبا في المجلس.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن "ماس"، أن بلاده ستعمل على استغلال عضويتها للمجلس في مطلع 2019، ولمدة عامين، لتحقيق هذا الهدف.

وقال "ماس"، "عندما نقول إننا في حاجة إلى وحدة أوروبية، فلا يمكن أن يكون ذلك هو الصوت الألماني وحده، وعندئذ علينا أن ندمج الصوت الألماني في السياق الأوروبي".

وتعمل الحكومة الألمانية منذ سنوات عديدة على تخصيص مقعد أوروبي دائم، وبالتزامن مع ذلك، مقعد دائم لألمانيا في المجلس في المرحلة الانتقالية.

ولم تبدِ فرنسا وبريطانيا، العضوان الأوروبيان الدائمان في المجلس، أي نوايا حتى الآن عن إمكانية تخليهما عن مقعديهما الدائمين، ولم تظهر أي بادرة حتى الآن تفيد بإمكانية تغيير فرنسا موقفها بعد خروج بريطانيا المنتظر من الاتحاد الأوروبي.

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