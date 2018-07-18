زاهي حواس: تابوت الاسكندرية ليس له علاقة بالإسكندر الأكبر.. فيديو

نفى الدكتور زاهى حواس، وزير الاثار السابق، الشائعات الرائجة حول تابوت الاسكندرية الذى تم اكتشافه أثناء عمليات الحفر لبناء عمارة سكنية.



وأكد زاهى حواس خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "الاولى" تقديم الإعلامية رشا نبيل ، الحديث عن نقوش تصيب باللعنة عار تماما من الصحة ومثل هذه الشائعات تصاحب اى أكتشاف أثري إذا كان كبيرا، مشيرا إلى أنه لا توجد أي نقوشات على التابوت من الأساس.



وأوضح "زاهى حواس"، ان حلم الجميع الكشف عن مقبرة الإسكندر الأكبر، مؤكدا ان التابوت المكتشف لا يمكن أن يكون له علاقة بالاسكندر الاكبر لانه موجود بحفرة وليس موجودا بمقبرة.



وأضاف "زاهى حواس" أن وزن التابوت 30 طنا ويحتاج مجهودا كبيرا لإخراجه وفتحه.



وتابع قائلا:" أعتقد أن هذا التابوت كان خاصا بتاجر غنى وليس ملكا أو قائدا ولن يوجد بداخله أى كنوز كما يظن البعض وقد يكون الموجود به مجرد مومياء وليس اكتشافا اثريا عظيما".