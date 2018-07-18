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أخبار البلد

فهمي: القضايا الاقليمية تغلب على الثنائية فى زيارة السيسي للسودان

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 11:54 م
صدى البلد
كريم عاطف
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة إسرائيل بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط أن زيارة الرئيس السيسى مهمة لأنها ستكون لمدة يومين وجدول أعمالها ربما القضايا الاقليمية أهم من القضايا الثنائية بها لأن العلاقات مع السودان علاقات جيدة وطيبة وهى تتبع زيارة الرئيس عمر البشير الى القاهرة .

وأضاف فهمي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن القضايا الاقليمية والتطورات الجارية فى منطقة الجنوب وخصوصا تطور العلاقات الاريترية الاثيوبية هذه لها انعكاسات مباشرة على مجمل العلاقات المصرية مع دول الجنوب وخصوصا حوض النيل وتتطلب تنسيقا مصريا سودانيا فى هذا التوقيت.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن هناك افتاء فى بناء استراتيجية مصرية سودانية فى ملف الامن المائى وهو ليس فقط ملف سد النهضة وانما بناء موقف مصرى سودانى لمواجهة التطورات القادمة والاتفاق على تطوير صيغة التعاون مع الاشقاء السودانيين.

واكد ان الزيارة لها هدف مهم وهو تطوير مؤسسات الشراكة والتعاون ومسعى مصر لتطوير وتنمية علاقتها بالدولتين السودان وجنوب السودان معا فى اطار وجود التعديات الاقليمية.   

ويستعد الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة السودان غدا الخميس ولمدة يومين، لبحث ملفات التعاون الثنائي والملفات الإقليمية مع الرئيس عمر البشير.

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