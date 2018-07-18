ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

العثور على 200 طن ذهب بـ 133 مليار دولار فى حطام سفينة روسية..فيديو

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 11:49 م
صدى البلد
وكالات
عثرت شركة كورية جنوبية على حطام طراد يعود للبحرية القيصرية الروسية، غرق خلال الحرب الروسية اليابانية (1904-1905)، و يعتقد بوجود أطنان من الذهب المخزن على متنه.

وبحسب "روسيا اليوم"، حمل الطراد اسم "دميتري دونسكوي"، وكانت جزءا من الأسطول الإمبراطوري في بحر البلطيق، واستدعي مع مجموعة سفن أخرى للالتحاق بالحرب الدائرة ضد اليابان.

وتعتقد مجموعة "شينيل" الكورية بوجود ما يقارب 200 طن من الذهب الخالص على متن الطراد، بقيمة مالية تتجاوز 133 مليار دولار أمريكي.

وعثرت المجموعة على الحطام بالقرب من سواحل كوريا الجنوبية التي عرفت آنذاك باسم جزيرة "أوليوتج"، وقالت المجموعة أنها تنوي اقتسام الكنز مع روسيا بشكل عادل، على اعتبار أنها المالك القانوني للسفينة وما تحتويه. وكذلك، أكدت الحكومة الروسية أيضا، عدم المطالبة بأكثر من القسمة العادلة، مع العلم أنها ساعدت الشركة الكورية في عمليات البحث والتقصي عن "دميتري دونسكوي".

وعمل "ديمتري دونسكوي" بمثابة البنك الرئيسي للأسطول المرافق له، إذ كان مسؤولا عن تغطية كافة تكاليف السفر ودفع إيجار المرافئ ورواتب البحارة والجنود، كما يعتقد أن السفينة أغرقت خلال معركة "تسوشيما" التي عادت بنتائج كارثية على الأسطول الروسي.

ترشيحاتنا

تعليق مارادونا على أداء الأرجنتين في مونديال روسيا 2018

قميص يوفنتوس الثالث معاد التصنيع من نفايات المحيطات

طالبة بمدارس المتفوقين تفجر مفاجأة حول النظام الجديد للثانوية.. فيديو

محمد صلاح مع فتاة ترتدي فستان الزفاف.. صور

زاهي حواس: تابوت الاسكندرية ليس له علاقة بالإسكندر الأكبر.. فيديو

لهذه الأسباب تواجه السيدات صعوبة إنقاص الوزن بعد سن الـ30 ..فيديو وصور

تركي آل الشيخ يرد بعنف على المتربصين بالأهلي .. فيديو

للفتيات فقط.. كارثة لا تفعلن تلك العادات على الشواطئ

أحمد رفعت: 4 ملايين شريحة مكالمات بدون بيانات .. فيديو

صائد الهاكرز يفبرك خبراً لأحمد موسى على الهواء.. فيديو

تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة

رفع فيلم الأبلة طم طم من دور العرض لضعف إيراداته

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة

الحرائق تلتهم غابات السويد.. صور

أطفال كهف تايلاند في أول ظهور : نجونا بمعجزة.. فيديو وصور

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

فيديو

أحمد موسى: أقدر جهد تركي آل الشيخ وأدعوه لزيارة النادي الأهلي ..فيديو
لهذه الأسباب تواجه السيدات صعوبة إنقاص الوزن بعد سن الـ30 ..فيديو وصور
إحدى أولياء الأمور: مدارس المتفوقين مقابر للطلاب ..فيديو
زاهي حواس: تابوت الاسكندرية ليس له علاقة بالإسكندر الأكبر.. فيديو
تركي آل الشيخ يكشف سبب مبادرته لإنهاء الخلافات مع الأهلي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟