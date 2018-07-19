سفير فرنسا في اليمن يبحث الأوضاع الإنسانية مع الحوثيين بصنعاء

ذكر مصدر دبلوماسي فرنسي أن السفير الفرنسي في اليمن المقيم في الرياض كريستيان تيستو، اجتمع أمس، الأربعاء، في صنعاء بقادة حوثيين وبحث معهم مسائل "إنسانية".





وقال المصدر، إن السفير قام بزيارة صنعاء اليوم من أجل القضايا الإنسانية، عقب اجتماع الخبراء حول الوضع الإنساني في اليمن والذي عقد بباريس في 27 يونيو .





وتابع: "أن فرنسا تقيم اتصالات مع الحوثيين تهدف أساسا إلى تحسين الوضع الإنساني الذي لا يزال مأسويا"، بدون اضافة مزيد من التفاصيل.



