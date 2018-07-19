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أخبار العالم

سفير فرنسا في اليمن يبحث الأوضاع الإنسانية مع الحوثيين بصنعاء

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:06 ص
الحوثيين
الحوثيين
أ ش أ
ذكر مصدر دبلوماسي فرنسي أن السفير الفرنسي في اليمن المقيم في الرياض كريستيان تيستو، اجتمع أمس، الأربعاء، في صنعاء بقادة حوثيين وبحث معهم مسائل "إنسانية".

وقال المصدر، إن السفير قام بزيارة صنعاء اليوم من أجل القضايا الإنسانية، عقب اجتماع الخبراء حول الوضع الإنساني في اليمن والذي عقد بباريس في 27 يونيو .

وتابع: "أن فرنسا تقيم اتصالات مع الحوثيين تهدف أساسا إلى تحسين الوضع الإنساني الذي لا يزال مأسويا"، بدون اضافة مزيد من التفاصيل.

ويعتقد ان السفير الفرنسي آثار على الأرجح في صنعاء مصير الفرنسي الان جوما المحتجز منذ يونيو بعد توقفه في الحديدة لدواع تقنية. ونهاية يونيو الماضي، ألغي السفير الفرنسي زيارة إلى صنعاء في آخر لحظة.

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