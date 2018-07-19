عبور 300 عالق فلسطيني عن طريق معبر رفح

عبر ميناء رفح البري 300 عالق فلسطيني قادمون من قطاع غزة في طريقهم للسفر عن طريق الأراضي المصرية سواء للعلاج أو السفر للخارج.





وقالت المصادر، إنه تم تشغيل معبر رفح أمس، الأربعاء، أمام العالقين والحالات الإنسانية والمرضية في الاتجاهين من وإلى قطاع غزة، بعد توقفه لمدة يومين لوجود خلل في شبكة الاتصالات.





وأضافت أنه تم استقبال المسافرين في صالتي السفر والوصول لإنهاء إجراءات السفر وعبور أكبر عدد من المسافرين في الاتجاهين كما عاد إلي قطاع غزة أمس، الأربعاء، وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية، عضو المكتب السياسي للحركة بعد قضاء زيارة في مصر ة للقاء مسئولين في القاهرة.