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مميش: 102 سفينة تعبر قناة السويس خلال يومين

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 11:48 م
حركة الملاحة
حركة الملاحة
صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس أن حركة الملاحة في القناة تعمل بصورة طبيعية ، وعبر القناة اليوم الأربعاء 50 سفينة من الإتجاهين بحمولات 3.5 مليون طن. بلغ عدد السفن العابرة من الجنوب 31 سفينة بينما بلغ عدد السفن العابرة من الشمال 19 سفينة.

وأشار الفريق مميش إلى أن عدد السفن التي ستعبر القناة غدا، يصل إلى 52 سفينة من الإتجاهين، حيث تعبر 31 سفينة من الجنوب و21 سفينة من الشمال ليصل العدد الإجمالي خلال اليوم الأربعاء 18/7/2018 وغدًا الخميس إلى 102 سفينة من الإتجاهين.

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