ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان مصر الدولي لموسيقى الفرانكو

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 11:57 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
افتتحت الليلة فعاليات الدورة الثانية لمهرجان مصر الدولى لموسيقى الفرانكو والسياحة الترفيهية تحت رعاية وزارة الشباب والسياحة وهيئة التنشيط السياحي والهيئة الوطنية للإعلام وقال وليد الحسينى رئيس المهرجان التي ألقاها على مسرح مدينة هوليوود التى تستضيف الحدث إن الدولة المصرية متمثلة في هيئة التنشيط السياحي ووزارة السياحة ومدينة شرم الشيخ قدمت كل الدعم للمهرجان كى يخرج للنور في دورة الثانية.

وأضاف "الحسيني" أن الدورة يشارك فيه 8 دول عربية منها فلسطين والجزائر والمغرب والعراق وغيرهم ويضم المهرجان مسابقتين هما مسابقة اجمل صوت ومسابقة الموسيقار محمد الموجي وتتكون لجنة اختيار الاصوات من الملحن الموجى الصغير والموسيقار يحيى الموجى والشاعر عنتر هلال والموزع حمادة الحسينى.
انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان مصر الدولي لموسيقى الفرانكو
انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان مصر الدولي لموسيقى الفرانكو

ترشيحاتنا

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

حكم نهائي مونديال 2006 يوضح طريقة اكتشافه نطحة زيدان لماتيرازي

أحمد موسى: أقدر جهد تركي آل الشيخ وأدعوه لزيارة النادي الأهلي ..فيديو

6 معلومات لا يعرفها سوى الأطباء لخسارة الوزن

شاهد.. نجم منتخب كرواتيا ينقذ زميله من الموت

تعرف على عدد أعمال الفنان أبو الفتوح عمارة في ذكرى وفاته

احذر.. اللانشون والسوسيس تتسبب فى هذه الأعراض

زميل محمد صلاح في روما ينتقل إلى ليفربول بـ 75 مليون يورو

طالبة بمدارس المتفوقين تفجر مفاجأة حول النظام الجديد للثانوية.. فيديو

بعد قمة هلسنكي.. ترامب يتهم بوتين شخصيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

بيراميدز يواجه رايوفايكانو الإسباني وديًا

أحمد موسى يعرض لقطات لتوقف حركة الطيران في مطار هيثرو.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة

الحرائق تلتهم غابات السويد.. صور

أطفال كهف تايلاند في أول ظهور : نجونا بمعجزة.. فيديو وصور

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

فيديو

أحمد موسى: أقدر جهد تركي آل الشيخ وأدعوه لزيارة النادي الأهلي ..فيديو
لهذه الأسباب تواجه السيدات صعوبة إنقاص الوزن بعد سن الـ30 ..فيديو وصور
إحدى أولياء الأمور: مدارس المتفوقين مقابر للطلاب ..فيديو
زاهي حواس: تابوت الاسكندرية ليس له علاقة بالإسكندر الأكبر.. فيديو
تركي آل الشيخ يكشف سبب مبادرته لإنهاء الخلافات مع الأهلي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟