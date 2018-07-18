انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان مصر الدولي لموسيقى الفرانكو

افتتحت الليلة فعاليات الدورة الثانية لمهرجان مصر الدولى لموسيقى الفرانكو والسياحة الترفيهية تحت رعاية وزارة الشباب والسياحة وهيئة التنشيط السياحي والهيئة الوطنية للإعلام وقال وليد الحسينى رئيس المهرجان التي ألقاها على مسرح مدينة هوليوود التى تستضيف الحدث إن الدولة المصرية متمثلة في هيئة التنشيط السياحي ووزارة السياحة ومدينة شرم الشيخ قدمت كل الدعم للمهرجان كى يخرج للنور في دورة الثانية.



