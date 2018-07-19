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اقتصاد

مسئول لبناني: مصر اتخذت خطوات حثيثة لتحسين مناخ الاستثمار

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:35 ص
محمد أمين الحوت
محمد أمين الحوت
ولاء عبد الكريم
أكد محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة، وعضو اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية اللبنانية، أن مصر اتخذت خطوات حثيثة من أجل تحسين مناخ الاستثمار وفى مقدمتها تيسير الإجراءات والتراخيص على المستثمرين وهو ما يعد حافزًا كبيرًا للاستثمار الأجنبى فى مصر.

وشدد "الحوت"، خلال لقائه بمنى زوبع، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، على أهمية إيجاد آلية تضمن تيسير إجراءات المستثمرين مع المحليات والتى ما زالت تمثل عقبة كبيرة أمام الشركات خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وطالب بتبسيط وسرعة إنهاء الاشتراطات الخاصة الحماية المدنية والدفاع المدني بالتعاون مع هيئة الاستثمار، مطالبًا بالإسراع فى إعادة النظر فى القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية والعلامة التجارية للتصدي للغش التجاري، لافتا إلى أن الشركات الوهمية والمقلدة للعلامات التجارية تحقق أرباحًا كبيرة على حساب الشركات الرسمية.

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