مسئول لبناني: مصر اتخذت خطوات حثيثة لتحسين مناخ الاستثمار

أكد محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة، وعضو اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية اللبنانية، أن مصر اتخذت خطوات حثيثة من أجل تحسين مناخ الاستثمار وفى مقدمتها تيسير الإجراءات والتراخيص على المستثمرين وهو ما يعد حافزًا كبيرًا للاستثمار الأجنبى فى مصر.





وشدد "الحوت"، خلال لقائه بمنى زوبع، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، على أهمية إيجاد آلية تضمن تيسير إجراءات المستثمرين مع المحليات والتى ما زالت تمثل عقبة كبيرة أمام الشركات خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.



