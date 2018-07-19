قومي المرأة بقنا ينظم ندوة عن مبادرة "قرض بنت مصر"

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، ندوة تثقيفية عن مبادرة قرض بنت مصر، بالتعاون مع فرع البنك الزراعي المصري بقنا، حاضر فيها أشرف خليفة إسماعيل-مسئول التسويق بالبنك الزراعى المصرى، ومحمد زين الدين- مختص الشمول المالى بالبنك، وبحضور الدكتورة هدى سعدى-مقررة المجلس بقنا، وعضوات الفرع وعدد من السيدات.
وأسفرت الندوة، عن توجه 5 سيدات إلى البنك بعد الندوة مباشرة ليحصلن على قروض لمشاريع شملت"سيدة لديها ورشة ويعمل بها نجلها وترغب فى التوسع فى مشروعها-فتاة لديها مشروع تربية حمام وترغب فى التوسع فى مشروعها وعمل برج حمام- سيدة لديها مشروع تجارة ملابس وترغب فى التوسع فى مشروعها- سيدة ترغب فى عمل مشروع تربية مواشى- سيدة لديها مشروع بقالة فى منزلها وترغب فى التوسع فى مشروعها".
من جانبها قالت الدكتوره هدى سعدى-مقررة المجلس، إنه تم التنسيق مع مسئولى البنك لتسهيل مهمة السيدات وسرعة إنهاء إجراءات حصولهن على القروض، كما تم التنسيق لعقد ندوة أخرى لمناقشة مشكلة الضامن ومحاولة إيجاد حل لها، لأنها تُعد أكبر تحدٍ يواجه السيدات والفتيات، حيث يواجهن صعوبة شديدة فى وجود من يضمنهن سواء ابن أو أخ أو زوج حتى وإن كان موجودا فالكثير منهم ليس لديه دخل ثابت وبذلك لا يصلح لأن يكون ضامنًا وفيًا.