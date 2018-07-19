قومي المرأة بقنا ينظم ندوة عن مبادرة "قرض بنت مصر"

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، ندوة تثقيفية عن مبادرة قرض بنت مصر، بالتعاون مع فرع البنك الزراعي المصري بقنا، حاضر فيها أشرف خليفة إسماعيل-مسئول التسويق بالبنك الزراعى المصرى، ومحمد زين الدين- مختص الشمول المالى بالبنك، وبحضور الدكتورة هدى سعدى-مقررة المجلس بقنا، وعضوات الفرع وعدد من السيدات.





وأسفرت الندوة، عن توجه 5 سيدات إلى البنك بعد الندوة مباشرة ليحصلن على قروض لمشاريع شملت"سيدة لديها ورشة ويعمل بها نجلها وترغب فى التوسع فى مشروعها-فتاة لديها مشروع تربية حمام وترغب فى التوسع فى مشروعها وعمل برج حمام- سيدة لديها مشروع تجارة ملابس وترغب فى التوسع فى مشروعها- سيدة ترغب فى عمل مشروع تربية مواشى- سيدة لديها مشروع بقالة فى منزلها وترغب فى التوسع فى مشروعها".



