بعد قمة هلسنكي.. ترامب يتهم بوتين شخصيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الروسي فلاديمير بوتين شخصيًا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016.





وأوضح "ترامب"، في حوار مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أنه يتهم "بوتين"؛ لأنه رئيس الدولة المتورطة في التدخل بالانتخابات، ما يعني أنه شخصيًا المسئول عن هذا التدخل.





وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه وجه تحذيرًا شديد اللهجة إلى "بوتين" من أي تدخلات مشابهة في المستقبل، خلال قمتهما الثنائية يوم الإ ثنين الماضي في العاصمة الفنلندية هلسنكي.





يُذكر أن ترامب أكد خلال لقائه ببوتين أنه يثق في عدم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية منذ عامين، حيث أثار هذا التصريح غضبًا عارمًا في دوائر السياسة الأمريكية انعكس في ردود فعل وسائل الإعلام بالولايات المتحدة.