الزيادة السكانية.. سحابة قاتمة فوق رأس الدولة.. ومقترحات لرفع الدعم عن المولود الثالث لحل الأزمة.. ونواب: غير دستوري.. ويخلق ظواهر سلبية أخرى

أبو حامد يتحفظ على رفع الدعم عن المولود الثالث: مخالف لنص الدستور

عازر: أرفض استخدام أسلوب العقاب لمواجهة الزيادة السكانية "نصير" تطالب برفع الدعم عن المولود الرابع بدلا من الثالث









تشكل الزيادة السكانية خطرا داهم على الاقتصاد المصري، إذ تلتهم معظم موارد الدولة، وعلى الرغم من خطورتها، إلا أن الحكومة لم تنجح فى وجود حل، للحد من هذه الظاهرة ،ورغم التوقعات التى أشارت إلى دخول مصر على زيادة غير مسبوقة فى معدل النمو السكاني، إلا أن الجميع وقف ينظر دون اكتراث للزيادة السكانية، عاجزا عن تقديم حلول، حتى فاقت الأرقام الحقيقية التوقعات.





ففي مطلع الألفية الثانية، بالتحديد عام 2000، توقعت الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان مصر إلى 96 مليون نسمة في عام 2026، ولكن تعداد عام 2006 بلغ 73 مليون شخص، بزيادة سنوية بلغت 2.6%.. ووفقا لم أعلن عنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكان مصر بلغ نحو 96.3 مليون نسمة مطلع عام 2018، بزيادة 1.5 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد تم إجراؤه عام 2017، والذى سجل عدد السكان فيه 94.8 مليون نسمة.





وفى هذا التقرير، يستعرض معكم صدى البلد، رؤية أعضاء البرلمان حول ما أثير من رفع الدعم هن المولود الثالث، كوسيلة للحد من ظاهرة الزيادة السكانية، والذي لاقى اعتراض وتحغظات كبيرة، مقابل تأييد من البعض، بالإضافة إلى مقترحاتهم للخروج من الأزمة.





فى البداية، عبر النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، بمجلس النواب، عن رفضه لمقترح رفع الدعم من على المولود الثالث، للحد من الزيادة السكانية، لما يمثله من مخالفة واضحة للدستور، طبقا لما ورد فى المواد ال 16/17/18، والناصين على تكفل الدولة حق التعليم والصحة لجميع المواطنين دون تفرقة، مضيفا بأن المولود الثالث فى نهاية الأمر هو مواطن، ومن غير المنصف أن يتحمل تبعات أخطاء والديه، فى عدم الالتزام بتحديد النسل.





وطالب"أبو حامد" فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن يكون هناك تحفيز للأسر الملتزمة بمولد طفلين فقط، وهو أسلوب مجدي نوعا ما عن رفع الدعم، والذي إن طبق سيتسبب فى مشاكل كثيرة، منها لجوء الأطفال إلى العمل، وانتشار الأمية لعدم القدرة على التعليم، بالإضافة إلى انتشار زواج القاصرات بصورة أكبر.





وأوضح عضو لجنة التصامن الاجتماعي بالبرلمان، أن فشل التوعية الإعلامية فى الحد من الزيادة السكانية، يعود للتركيز على جانب واحد فقط، مجرد دعاية، منوها على ضرورة أن تكون التوعية منبثقة من نهج مصلحة المواطن نفسه، ورغبة الدولة فى توفير حياة كريمة للمواطن وأسرته، وليس التركيز على مصلحة الدولة فحسب.





وتابع النائب: "يجب أن تشمل التوعية أيضا بخطورة الأمية، لانغتاح الناس بشكل أكبر على متطلبات المراحل الاجتماعية المختلفة، مشددا على ضرورة تجديد الخطاب الديني فى تناوله لمسألة الإنجاب، لاسيما التوجه السلفي، والذي يعارض تنظيم النسل.





من جهتها، قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بالبرلمان، إنها ضد استخدام أسلوب العقاب، للحد من ظاهرة الزيادة السكانية، إذ لا يعتبر حل جذري للظاهرة، ويجعل المواطنون يسلكون طرقا سلبية أخري لمواجهة العقوبة.





وأشارت "عازر" ل "صدى البلد" إلى أن رفع الدعم عن المولود الثالث، سيخلف وراءه نتائج سلبية، تؤدي إلى نزوح الأطفال لسوق العمل، وهى مشكلة كبيرة أخري ستدخل فيها الدولة، مؤكدة على أن مواجهة الأزمة يجب أن تكون فى إطار يتماشي مع عدم الإخلال بالعدالة الاجتماعية.





وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بأنه يجب تعظيم دور الإعلام فى التوعية، ليكون قادر بشكل أفضل على توصيل الرسالة، بالإضافة إلى دور من منظمات المجتمع المدني، فى توعية الأسر، مركدة على أن هذه أفضل طرق، للحد من ظاهرة الزيادة السكانية.





وأخيرا، قالت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إن الكثافة السكانية أصبحت صداع فى رأس الدولة، تجاه كل مشاريع التنمية التى تقوم بها الدولة، إذ أن العدد المهول من السكان، والذي يتزايد تباعا، يلتهم كل موارد الدولة، فى حين لا تستطيع هذه الموارد تغطية تلك الزيادة.





وأكدت "نصير" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" على أن تنمية وتقدم مصر، لا يرتبط مطلقا بحجم السكان، على العكس من ذلك، فإن تقدم مصر كامن في مدي قدرتها وامكانياتها على توظيف ما لديها من تعداد سكاني.





وعن رفع الدعم عن المولود الثالث، كوسيلة للحد من الزيادة السكانية، عارضت آمنة نصير المقترح، لما يمثله من حرمان لنسبة كبيرة من السكان، مؤكدة على أنه من الأفضل أن يرفع الدعم من على المولود الرابع.



