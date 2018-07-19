إحدى أولياء الأمور: مدارس المتفوقين مقابر للطلاب ..فيديو

قالت نيفين ثابت، إحدى أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين، إن نسبة النجاح بين طلاب مدارس المتفوقين مخزية، مشيرة إلى أن طلاب مدارس المتفوقين هم علماء المستقبل، ويجب التعامل معهم بشكل صحيح.





وأضافت "ثابت"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الطلاب امتحنوا امتحانين، الأول من الوزارة، والثاني من المدرسة، ويجب الحصول على نسبة 60% للوصول لنسبة النجاح.





وأوضحت أن الطلاب الحاليين بمدارس المتفوقين يحذرون زملاءهم الراغبين في الالتحاق بعدم التقديم، قائلة: "مدارس المتفوقين أصبحت مقابر الطلاب المتفوقين".