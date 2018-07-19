إسنا على خريطة السياحة المصرية.. بدء إعادة إحياء المركز التاريخي للمدينة.. ترميم وكالة الجداوى وخطة لتوثيق المبانى والمواقع الأثرية.. وتحديد مسار خاص يمر بالمعالم الهامة.. صور

مشروع لإعادة اكتشاف الأصول التراثية لمدينة إسنا

خطة للحفاظ على المواقع الأثرية بإسنا

بدء ترميم وكالة الجداوى وتوثيق المبانى المجاورة لها

تسعى محافظة الأقصر إلى رفع مستوى إدارة المواقع التراثية، وترويجها، والحفاظ عليها، ومن خلال ذلك بدأت شركتان لتنمية المجتمعات المتكاملة والاستشارات في تنفيذ أعمال مشروع "إعادة اكتشاف الأصول التراثية لمدينة إسنا" جنوب المحافظة، وذلك للحفاظ على مواقع التراث الثقافي بالمدينة، ويشمل ذلك أنشطة الترويج السياحي والتنمية المجتمعية بالمنطقة بغرض تحسين العوائد الاقتصادية من تلك الأنشطة لسكان مدينة إسنا، ويتم تنفيذ المشروع تحت إشراف محافظ الأقصر محمد بدر، وبالتعاون مع وزارة الآثار، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.وقال المهندس كريم إبراهيم، مدير المشروع: "تمتلك مدينة إسنا ثروة يعتد بها من الأصول التراثية الثقافية، والتي تنتمي لحقب مختلفة من تاريخ مصر؛ ومنها الفرعونية واليونانية - الرومانية، والقبطية، والإسلامية، وحتى الفترة المعاصرة، كما يحتوي مركز المدينة على "معبد خنوم" الذي يعود للفترة اليونانية - الرومانية، والمئذنة العمرية التي تعود للعصر الإسلامي، كذلك الأسواق الغنية بالحرف المحلية من منسوجات تقليدية ومنتجات غذائية".وأضاف إبراهيم: "استنادًا إلى تلك المؤهلات، يسعى المشروع - والذي يمتد لفترة 3 سنوات - إلى إطلاق الإمكانات التراثية المتنوعة لمركز مدينة إسنا بما يمهد لإعادة إحياء تلك المنطقة بصورة مستدامة، ووضع المدينة بما تشمله من معالم تراثية متميزة على الخريطة السياحية بمصر".وأشار إلى أنه من خلال مجموعة من تدخلات الحفاظ العمراني والتنمية المجتمعية التي تتم بالاشتراك مع سكان المنطقة، يسعى المشروع لإيجاد توازن بين احتياجات الحفاظ على المواقع التراثية، والترويج السياحي، وتنمية المجتمع المحلي بما يحسن المستوى الاقتصادي للمنطقة.وأوضح أن خطة المشروع المتكاملة تشمل الحفاظ على عدد من المواقع التراثية بمركز مدينة إسنا، وذلك بما يليق بقيمة التراث الثقافي للمدينة وبما يضمن اشتراك المجتمع المحلي في تلك العملية، وتشمل تلك المواقع كلا من "وكالة الجداوي" وهي أثر مسجل يعود تاريخ إنشائه إلى القرن الثامن عشر، و"سوق القيسارية" التراثي، وعدد من المباني ذات الطراز المعماري المتميز بمركز المدينة، كما سيتم تحديد مسار سياحي يمر بصورة مبدئية بالمعالم الهامة بمركز المدينة، وذلك لإعطاء السياح الأجانب والزوار المصريين الفرصة لتفقد تلك المعالم.وأكد أنه تم بدء أعمال الترميم بوكالة الجداوي تحت إشراف وزارة الآثار، حيث تعاني من سوء حالة الواجهة الرئيسية الخاصة بها، ومبانيها، وظهور التشققات في بعض جدرانها، بالإضافة لحدوث هبوط أرضي بأماكن متفرقة بها، وتتضمن أعمال ترميم الوكالة الأعمال الإنشائية والمعمارية، وتجديد شبكة الصرف الصحي بها، وتغذيتها بالمياه، وأعمال الإضاءة والإنارة، هذا بالإضافة إلى إعادة توظيفها بما يخدم سكان وزوار المنطقة من السائحين المصريين والأجانب.وتابع: "كما تم البدء في إعادة تأهيل منطقة استرشادية من سوق القيسارية التقليدي تحت رعاية ودعم محافظة الأقصر، حيث تمثل السوق أحد أهم المعالم التجارية والتراثية بالمدينة، وتنتشر به محال الأقمشة والمنسوجات والملابس التقليدية الخاصة بمدينة إسنا، وتشمل أعمال التطوير بالسوق وتجديد واجهاته والتغطية الحالية الموجودة به، كذلك تبليط أرضياته بما يجعله مؤهلًا لاستقبال زوار المدينة".وقال مدير المشروع إنه تم البدء في توثيق العديد من المباني المتميزة معماريًا بالمدينة، كذلك البدء في ترميم واجهات منزلين من المنازل التراثية المتواجدة بمنطقة المعبد بمدينة إسنا.يأتي ذلك في إطار خطة المشروع بالتعاون مع محافظة الأقصر للحفاظ على التراث الثقافي للمدينة وترويجه من خلال وسائل تواصل متعددة يتم إعدادها خصيصًا لزيادة الوعي بتميز وتنوع وثراء معالم التراث الثقافي بمدينة إسنا، بالإضافة إلى ذلك، يسعى المشروع إلى تحسين العوائد الاقتصادية لسكان المنطقة من خلال أنشطة التنمية السياحية وتحسين فرص العمل في هذا المجال، وسيتم تحقيق ذلك من خلال تدريب بعض سكان المنطقة على مهارات السياحة الثقافية، كذلك الحفاظ على الحرف اليدوية التقليدية وتطويرها من خلال تدريب الحرفيين ومؤسسات المجتمع المحلي بالمنطقة.