نصائح للأمهات لحماية أبنائهن المراهقين من مخاطر السوشيال ميديا

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تلاقي ارتباطًا كبيرًا من قبل الفتيات والأولاد خاصة في سن المراهقة، وهو ما يؤثر بصورة كبيرة على انفعالاتهم وتصرفاتهم، وقد لا تعلم الكثير من السيدات كيفية الحفاظ على أبنائهن من مخاطر السوشيال ميديا.





فكما نصح دكتور جمال محمد استشارى الطب النفسي، فعلى الأمهات التأكد من متابعة تصرفات أبنائهم خلال فترة الجلوس على مواقع التواصل الاجتماعي والتأكد أنهم لم يقوموا بأى تصرفات غير مألوفة، لافتا إلى أن هناك الكثير من الأبناء يقومون بتصوير أنفسهم صورا غير لائقة ويستخدمونها على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما يعني هروبهم من حالتهم التي هم عليها، فعلى الأمهات التأكد من قيام أبنائهن بذلك من عدمه وفى حال وجود ذلك يجب على الأمهات التحدث مع أبنائهن ومعرفة أسباب قيامهم بذلك.



