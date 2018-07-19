مبيت/ التعليم: نتيجة تظلم الثانوية خلال يومين من الاطلاع على كراسة الامتحان

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن تظهر نتيجة تظلمات أول مجموعة من طلاب الثانوية العامة المتظلمين خلال يومين من تاريخ السماح للطالب بفحص صورة كراسته الامتحانية.





وقال المصدر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن أعمال استقبال تظلمات الثانوية العامة تسير على ما يرام منذ بدايتها يوم الأحد الماضي الموافق 15 يوليو 2018.





وأوضح المصدر، أن إجمالي عدد الطلاب المتظلمين حتى الآن أكثر من 24 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، مضيفا أن إجمالي عدد الكراسات الامتحانية المطلوب إعادة الكشف عليها ، وصل إلى أكثر من 72 ألف كراسة امتحانية .



