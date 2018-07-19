الجيش اليمني يحاصر ميليشيا الحوثي في صعدة

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني من تحرير قرية مزهر ومحاصرة مليشيات الحوثي الانقلابية في مركز مديرية باقم بمدينة صعدة، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز" عربية.





كما أضافت مصادر مطلعت لـ"سكاي نيوز"، أن الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف العربي تمكن من السيطرة على سد باقم وتحرير سلسلة جبال العبد في صعدة، وكبدت ميليشيا الحوثي قتلى بالعشرات في محور آزال، فضلًا عن ذلك سيطرت القوات اليمنية على الطريق الرابط بين قرية مزهر ومركز مديرية باقم والسيطرة على السد المائي لباقم.





وأسفرت تلك المواجهات التي حدثت في صعدة عن مقتل 30 مسلحا من ميليشيا الحوثي وفرار العديد منهم.





وفي السياق ذاته، تمكنت مقاتلات التحالف العربي من تدمير معدات عسكرية، تابعة للميليشيات في صعدة بالتزامن مع تقدم الجيش الوطني اليمني في عمق.