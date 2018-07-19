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أخبار العالم

نائب وزير: إيران ستقوم بتصنيع وتحديث ما يصل إلى 800 دباب

الخميس 19/يوليه/2018 - 01:22 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن نائب وزير الدفاع الإيراني رضا مظفري نيا قوله أمس، الأربعاء، إن إيران تنوي تصنيع وتحديث ما يصل إلى 800 دبابة.

ولم يحدد نوع الدبابات التي يشير إليها أو العدد الخاص بكل فئة.

ونسبت الوكالة إليه قوله "تقرر تحديث وتصنيع ما بين 700 و800 دبابة.. سيتم وفق البرنامج المعد إنتاج من 50 إلى 60 دبابة سنويا وقد تم تخصيص ميزانية كافية لذلك بسبب الحاجة الملحة لها من قبل الجيش والحرس الثوري".

وفي حين تسعى الولايات المتحدة والقوى الأوروبية منذ فترة طويلة للحد من برنامج إيران للصواريخ الباليستية من المعتقد أن قواتها العسكرية التقليدية أضعف من منافستها الإقليمية الرئيسية السعودية.

وتفيد معلومات للمخابرات المركزية الأمريكية بأن الإنفاق العسكري لإيران بلغت نسبته 2.69 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015 مقابل 9.86 في المئة للسعودية في عام 2016.

وقال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في تقرير في ديسمبر كانون الأول إن إيران ستقوم بتحديث قوتها التقليدية "لاستيعاب الدروس التي تعلمتها في سوريا".

وتقاتل إيران في سوريا دعما لحكومة الرئيس بشار الأسد منذ عام 2012.

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