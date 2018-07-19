سفير الخرطوم بالقاهرة: زيارة الرئيس السيسي للسودان تعكس خصوصية العلاقات بين البلدين



وقال السفير السوداني - في حوار أجرته معه صحيفة (الأخبار) وتنشره بعددها الصادر غدا الخميس، إن الزيارة تعكس أيضا حيوية وخصوصية العلاقات بين البلدين والشعبين، مشددا على أنها تأتي في وقت تحتشد فيه المنطقتان العربية والأفريقية بتطورات ومستجدات بالغة الأثر وتسارع للأحداث في ليبيا واليمن وسوريا، بجانب التطورات المهمة في القارة الأفريقية .



وأشار السفير إلى أن هذه التطورات لها تبعات جمة على سلام المنطقة التي تشكل مصر والسودان فيها مركز الثقل المحوري، موضحا أن الزعيمين يبحثان العلاقات الثنائية ونتائج آليات التعاون المشترك والأوضاع في القارة الإفريقية والعالم العربي.



وحول أهم الملفات التي سيناقشها الرئيسان.. تابع السفير السوداني قائلا: "سوف يقف الرئيسان على سير ونتائج الاجتماعات العديدة لآليات التعاون الثنائي التي شهدتها الفترة المنصرمة منذ عقد اجتماع الرئيسين بأديس أبابا على هامش القمة الأفريقية مؤخرًا مرورًا بزيارة الرئيس البشير لمصر، واجتماعات اللجنة الرباعية المشكلة من وزيري الخارجية ومديري المخابرات في البلدين بالتكليفات الصادرة إليهم وغيرها من آليات التعاون المشترك، وصولا إلى اجتماعات لجنة التعاون العليا برئاسة الرئيسين والتي ستستضيفها الخرطوم أيضا في أكتوبر القادم، كما سيتبادل الزعيمان وجهات النظر حول التطورات الجارية في المنطقة والإقليم وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك".



وبشأن مردود هذه الزيارة على العلاقات بين البلدين.. قال سفير الخرطوم بالقاهرة: "بلاشك سيكون مردود الزيارة كبيرًا على البلدين حيث سيقوم الرئيسان باستعراض آخر المستجدات في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين والوقوف على نتائج ما تحقق وإعطاء قوة دفع جديدة لآليات التعاون المشترك وصولا لاجتماع اللجنة العليا الرئيسية برئاسة الرئيسين البشير والسيسي في الخرطوم في أكتوبر القادم، وهو الاجتماع الذي سيشكل بدوره نقطة تحول مهمة نحو تعزيز وتعاون البلدين في كافة المجالات ولمصلحة شعبيهما".



وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، أضاف عبدالمحمود عبدالحليم سفير السودان لدى مصر ومندوبه لدى جامعة الدول العربية ، أن أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين تتعدد بفضل ما يتمتعان به من موارد طبيعية وبشرية ومزايا نسبية، وقد أدي افتتاح معابر (أرقين) و(أشكيت) و(‬قسطل) إلى فتوحات جديدة في مجالات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين فحسب وإنما لتعزيز التجارة والاستثمار في أوصال القارة الإفريقية وتجمعاتها الاقتصادية والتجارية وعبرها أيضا لأوروبا والعالم.



وحول التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب، قال السفير عبد الحليم: إن السودان يناهض الإرهاب بكافه صورة وأشكاله، ونحن فصيل متقدم في محاربة الإرهاب بانضمامنا لكافة المعاهدات والاتفاقيات والصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة علاوة على التشريعات والقوانين المحلية التي تتناسق مع تلك الصكوك والأدوات، مشيرا إلى أن الإرهاب يُكافح بتضافر الجهود الإقليمية والدولية وتناسق المسارات الأمنية والفكرية والثقافية الداعية لوضع حد لهذه الآفة.

أكد عبد المحمود عبدالحليم سفير السودان لدى مصر ومندوبه لدى جامعة الدول العربية ، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الخرطوم والمقرر لها اليوم، تتميز بأهميتها توقيتا ومضمونا، وتأتي ردا أيضا على الزيارة التي قام بها الرئيس السوداني عمر البشير للقاهرة قبيل الانتخابات الرئاسية.