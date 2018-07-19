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طريقة تحضير ساندوتش الطاقة للأطفال مع نورا السادات

الخميس 19/يوليه/2018 - 01:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نورا السادات، طريقة تحضير ساندوتش الطاقة للأطفال وهو من زبدة الفول السوداني بالموز بعد أن أثبتت العديد من الدراسات أهمية وفوائد تناول الموز قبل البطولات والألعاب الرياضية لأمدادهم بالطاقة.

المقادير

توست أسمر موز زبدة فول سوداني عسل فراولة ورق ريحان طازج

طريقة التحضير

* تفرد زبدة الفول السوادني على التوست الأسمر

* يقطع الموز ويرص عليها

* يرش العسل على الوجه

* تقدم مزينة بالفراولة وأوراق الريحان الطازج

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