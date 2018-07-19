ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مصادر عسكرية يمنية: الجيش اليمني يحرر مزهر ويحاصر ميليشيا الحوثي في باقم بصعدة

الخميس 19/يوليه/2018 - 01:53 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
ذكرت مصادر عسكرية يمنية بأن قوات الجيش الوطني اليمني تمكنت من تحرير قرية مزهر وتحاصر مليشيات الحوثي الانقلابية في مركز مديرية باقم في صعدة من جميع المحاور.

وأشارت المصادر ، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء أمس الأربعاء، إلى تمكن الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف العربي من السيطرة على سد باقم وتحرير سلسلة جبال العبد في صعدة، وكبدت ميليشيا الحوثي قتلى بالعشرات في محور آزال.

وسيطرت القوات اليمنية على الطريق الرابط بين قرية مزهر ومركز مديرية باقم والسيطرة على السد المائي لباقم.

وأسفرت المواجهات في صعدة عن مصرع 30 مسلحا من ميليشيا الحوثي وفرار العديد من عناصر الحوثي.

وكانت قد دمرت مقاتلات التحالف العربي آليات عسكرية، تابعة لميليشيات الحوثي في صعدة بالتزامن مع تقدم للجيش الوطني اليمني في عمق صعدة من 3 محاور، وحقق الجيش الوطني اليمني تقدما في جبهة الملاحيظ.

ترشيحاتنا

الأرصاد الجوية توجه نصائح للمواطنين لمواجهة أضرار ارتفاع الحرارة

بعد قمة هلسنكي.. ترامب يتهم بوتين شخصيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

صائد الهاكرز يفبرك خبراً لأحمد موسى على الهواء.. فيديو

إثيوبيا تطلب من السعودية إمدادات وقود لمدة عام وتأجيل السداد

شاهد.. أسعار إطلالات ميلانيا ترامب خلال أسبوع

عرض بلجيكي لشراء كاسونجو من الزمالك

مفاجأة.. جون انطوي قد يحصل على الجنسية المصرية

زاهي حواس يكشف علاقة تابوت الإسكندرية بلعنة الفراعنة

رفع فيلم الأبلة طم طم من دور العرض لضعف إيراداته

اختراع يقضي على الشخير.. بهذه الطريقة

مفاجأة .. المستشار الفني لنادي بيراميدز متهم في قضية تحرش جنسي بالمكسيك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة

الحرائق تلتهم غابات السويد.. صور

أطفال كهف تايلاند في أول ظهور : نجونا بمعجزة.. فيديو وصور

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

فيديو

السيد الجنزوري: قرارات التعليم العالي سبب أزمة مدارس المتفوقين
حركة تمرد ضد قانون الأسرة: القانون يأخذ مال وأبناء الرجل المنفصل
أحمد موسى: أقدر جهد تركي آل الشيخ وأدعوه لزيارة النادي الأهلي ..فيديو
لهذه الأسباب تواجه السيدات صعوبة إنقاص الوزن بعد سن الـ30 ..فيديو وصور
إحدى أولياء الأمور: مدارس المتفوقين مقابر للطلاب ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟