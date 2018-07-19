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أخبار العالم

مصدر أمني عراقي: الحصيلة النهائية لتفجيرات كركوك بلغت 13 مصابا

الخميس 19/يوليه/2018 - 01:11 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
ذكر مصدر أمني عراقي في مدينة كركوك ـ العراقية بأن الحصيلة النهائية للتفجيرات التى ضربت المدينة أمس بلغت 13 مصابا.

وقال المصدر ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية مساء أمس الأربعاء، إن : "تفاصيل التفجيرات التي ضربت كركوك اليوم هي انفجار قنبلة أمام ماكولات كص زبيد، ما أسفر عن اصابة ٦ مدنيين، فيما انفجرت قنبلة أخرى قرب مثلجات عرف، كما انفجرت قنبلة ثالثة قرب أسواق غندورة في منطقة طريق بغداد وسط مدينة كركوك، دون وقوع أية خسائر".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التفجيرات كانت بواسطة عجلة نوع جارجر اسود اللون مجهولة اللوحات يستقلها مسلحون قاموا بالقاء تلك القنابل".

وأوضح أن "تفجيرا رابعا وقع قرب أسواق عائلتي في منطقة طريق بغداد أيضا، بعد قيام عجلة من نوع تويوتا لاندكروز ابيض اللون مجهولة اللوحات برمي كيس اسود اللون ما أدى الى انفجاره بدون اي اضرار"، موضحا أن "التفجير الخامس كان عقب سقوط صاروخ (كيه أربعة) وعدد 2 داخل حديقة مستشفى الاطفال ما أسفر عن إصابة سبعة مدنيين".

وتابع أن "تفجيرا سادسا حدث بعد القاء مسلحون مجهولون قنبلتين صوتيتين في منطقة الشورجة شمال كركوك، بدون اضرار"، لافتا الى ان "التفجير السابع كان عن طريق انفجار عبوة ناسفة في منطقة الممدودة بالقرب من محولة كهرباء أدى الى اضرار مادية بالكهرباء فقط"، مضيفا ان "صاروخا نوع (كيه أربعة) سقط على منزل سكني في منطقة طريق بغداد قرب مصرف بغداد، ما أدى الى اصابة امرأة بجروح".

وكشف مصدر امني بمحافظة كركوك في وقت سابق اليوم عن وقوع عدة انفجارات بالمحافظة، مبينا انها خلفت ثلاثة جرحى.

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