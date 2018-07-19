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قافلة الأزهر الطبية الثانية توقع الكشف على ألف مريض في جنوب سيناء ..صور

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:31 ص
صورة من القافلة
صورة من القافلة
محمد شحتة
انطلقت مساء أمس الأول، الثلاثاء، قافلة الأزهر الطبية الثانية إلى جنوب سيناء، والتي يستمر عملها حتى 22 من يوليو الجارى، وتضم القافلة 20 طبيبًا من أساتذة طب الأزهر فى 12 تخصصًا تشمل العظام والباطنة والرمد والصدر والأنف والأذن والحنجرة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية وأمراض النساء.

وبدأت القافلة أعمالها في مستشفى رأس سدر أمس الأول، الثلاثاء، حيث وقعت الكشف الطبي على 465 حالة وأجرت 7 عمليات وتم صرف العلاج بالمجان.

وأنهت القافلة أعمالها في نفس اليوم، ثم توجهت إلي سانت كاترين، وباشرت أعمالها أمس، الأربعاء، ووقعت الكشف على 514 حالة، وتم صرف العلاج لهم مجانا، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الأزهر الشريف ووزارة الصحة. 

وتستهدف القافلة المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا في ثلاث مدن بجنوب سيناء، هي: رأس سدر وسانت كاترين والطور ومن المقرر أن تستكمل القافلة عملها غدًا الخميس في سانت كاترين ثم تنهي أعمالها في مدينة الطور.

وتأتى هذه القافلة فى إطار الجهود التى يقوم بها الأزهر، للمشاركة فى تنمية المجتمع، واستمرارًا لدور الأزهر الوطني والدعوي والاجتماعي.
قافلة الأزهر الطبية الثانية توقع الكشف على ألف مريض في جنوب سيناء ..صور
قافلة الأزهر الطبية الثانية توقع الكشف على ألف مريض في جنوب سيناء ..صور
قافلة الأزهر الطبية الثانية توقع الكشف على ألف مريض في جنوب سيناء ..صور

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