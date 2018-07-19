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رشا نبيل: لا إحنا فالحين في تعليم عادي ولا تعليم متفوقين

الخميس 19/يوليه/2018 - 04:08 ص
صدى البلد
أسامة علي
علقت الإعلامية رشا نبيل، على أزمات امتحانات الثانوية العامة ولاسيما أزمة مدارس المتفوقين، قائلة: "أنا مش عارفه ألاقيها منين ولا منين لا إحنا فالحين فى تعليم عادى ولا تعليم متفوقين".

وتساءلت "نبيل"، خلال تقديمها برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى": "لماذا تم تخصيص مدارس للمتفوقين حققوا نتائج نهائية فى كافة الاختبارات؟ هل المتفوقين لتعقيدهم أم ماذا؟"؛ تعقيبًا على أزمة امتحانات مدارس المتفوقين.

وأكدت الإعلامية، أن التعليم كله غير جيد بداية من المراحل الأولى حتى نهايته، مشيرة إلى أن الجميع يتحمل هذه المشكلة وليس الحكومة وحدها.

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