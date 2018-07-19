رشا نبيل: لا إحنا فالحين في تعليم عادي ولا تعليم متفوقين

علقت الإعلامية رشا نبيل، على أزمات امتحانات الثانوية العامة ولاسيما أزمة مدارس المتفوقين، قائلة: "أنا مش عارفه ألاقيها منين ولا منين لا إحنا فالحين فى تعليم عادى ولا تعليم متفوقين".





وتساءلت "نبيل"، خلال تقديمها برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى": "لماذا تم تخصيص مدارس للمتفوقين حققوا نتائج نهائية فى كافة الاختبارات؟ هل المتفوقين لتعقيدهم أم ماذا؟"؛ تعقيبًا على أزمة امتحانات مدارس المتفوقين.





وأكدت الإعلامية ، أن التعليم كله غير جيد بداية من المراحل الأولى حتى نهايته، مشيرة إلى أن الجميع يتحمل هذه المشكلة وليس الحكومة وحدها.